France - Autriche : L'hécatombe se poursuit après la victoire des Bleus

Publié par Ange A. le 23 septembre 2022 à 02:33





Les mauvaises nouvelles continuent d’affluer chez les Bleus après France - Autriche. L’infirmerie a accueilli deux nouveaux patients.

France - Autriche : Deux nouveaux coups durs pour Didier Deschamps

L’équipe de France a signé sa première victoire en Ligue des nations jeudi contre l’Autriche (2-0). Grâce à des réalisations de Kylian Mbappé (56e) et d’Olivier Giroud (65e), les Bleus ont remporté cette rencontre comptant pour la 5e journée de la compétition. Tenants du titre, les poulains de Didier Deschamps restent avant-derniers de leur poule avant leur dernière sortie contre le Danemark dimanche prochain. Ce France - Autriche a encore laissé des traces du côté de la sélection nationale. Deux nouveaux blessés sont à compter dans les rangs de Didier Deschamps. Jules Koundé a laissé ses partenaires à la 22e minute lorsque le score était encore vierge. Il a été remplacé par l’ancien Marseillais William Saliba. Touché au mollet, Mike Maignan a été remplacé à la pause par Alphonse Aréola.

L’hécatombe se poursuit chez les Bleus

Après ce France - Autriche la liste des blessés s’allonge encore chez les champions du monde. Peu avant cette opposition, le couperet est tombé pour Boubacar Kamara. Le milieu d’Aston Villa avait été convoqué par Didier Deschamps mais il a été remplacé par le Marseillais Jordan Veretout. Le minot souffre d’une entorse au genou. De quoi compromettre sa participation au prochain Mondial. Comme l’ancien olympien, d’autres forfaits ont été signalés durant cette trêve internationale.

Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, les frères Theo et Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman et Karim Benzema manquent également à l’appel. Reste donc à savoir si les Bleus pourront terminer cette campagne de Ligue des nations sur une bonne note face au Danemark. Il s’agira d’ailleurs de leur dernière sortie officielle avant le Mondial. Compétition durant laquelle ils seront de nouveau opposés à leur adversaire de dimanche dans la poule D aux côtés de l’Australie et de la Tunisie.