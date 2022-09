Equipe de France : Une terrible nouvelle tombe pour les Bleus

Publié par Jules le 23 septembre 2022 à 13:03





Alors que l'Equipe de France est déjà privé de plusieurs cadres, un milieu de terrain pourrait rater la Coupe du Monde au Qatar.

Equipe de France : Boubacar Kamara absent au mondial ?

Encore une très mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, Aston Villa a confirmé aujourd'hui la blessure de Boubacar Kamara. Blessé au genou lors du dernier match des Villans, l'ancien joueur de l'OM ratera très probablement la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec l'Equipe de France. Une terrible nouvelle pour un effectif qui risque déjà d'être amoindri par les blessures.

En effet, le club anglais a annoncé que " Boubacar Kamara a subi une blessure au ligament du genou lors de la victoire de vendredi dernier contre Southampton ", une blessure assez grave qui devrait, sans doute, le priver de mondial. Une première absence qui n'annonce rien de bon pour l'Equipe de France dont les joueurs continuent d'enchaîner les pépins physiques ces derniers jours.

Equipe de France : La vague de blessés n'en finit plus

L'Equipe de France n'a définitivement pas besoin de ça. Alors que de nombreux cadres sont actuellement blessés pour ce dernier rassemblement avant la Coupe du Monde, deux blessés se sont ajoutés hier à la longue liste, ce qui pousse les Bleus à revoir leurs plans et à appeler des joueurs qui ne sont pas ou plus habitués à la sélection. Un vrai casse-tête pour Didier Deschamps.

Hier, lors du match contre l'Autriche, Mike Maignan et Jules Koundé se sont tous les deux blessés. Si le premier a d'ores et déjà été remplacé par Steve Mandanda dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain match, le second devrait, quant à lui, manquer le match de dimanche contre le Danemark. Un coup dur pour l'Equipe de France a seulement quelques semaines du mondial qui se tiendra au Qatar.