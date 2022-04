OGC Nice Mercato : Galtier se lance sur une sensation en attaque

Publié par Timothée Jean le 12 avril 2022 à 21:56

Christophe Galtier a les idées claires. L’entraîneur de l’ OGC Nice s’active déjà pour faire venir un nouvel attaquant en vue de la prochaine saison.

OGC Nice Mercato : Christophe Galtier sur une pépite du Paraguay

Après une belle première partie de saison, l’OGC Nice est un peu rentré dans le rang en cette année 2022. Le club entraîné par Christophe Galtier enchaîne les résultats décevants ces dernières semaines et a surtout confirmé ses lacunes contre ses principaux concurrents dans la course à une place qualificative pour la Ligue des Champions. Sur une série de quatre matches sans victoires, les Aiglons sont redescendus à la 6e place. Comptant cinq points de retard sur le Stade Rennais (3e), les Niçois voient à présent le podium de Ligue 1 s’éloigner un peu plus.

Et l’un des secteurs où ils pêchent le plus ces dernières semaines est sans doute l’attaque. C’est pourquoi l’entraîneur Christophe Galtier se projette déjà sur le prochain mercato et envisage d’attirer un nouveau renfort offensif pour la saison à venir. Si quelques noms ont déjà émergé du côté de Nice, la dernière trouvaille des Niçois mènerait à la nouvelle sensation du Paraguay, Julio Enciso.

Qui est Julio Enciso, la nouvelle cible du Gym ?

Le jeune attaquant de Libertad réalise une belle saison dans le championnat du Paraguay. Âgé de 18 ans, il est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du pays. Julio Enciso comptabilise déjà 10 réalisations en 9 rencontres du Primera División Apertura, la première division de Paraguay. De telles performances qui ne sont pas passées inaperçues en Europe.

Selon les médias paraguayens, l’OGC Nice aurait déjà dépêché des émissaires afin de superviser de très près Julio Enciso, déterminé à rejoindre une grande écurie européenne pour poursuivre son ascension. Mais les Aiglons ne sont pas les seuls sur ce dossier. La presse locale assure que d’autres clubs européens, sans dévoiler leur identité, seraient également intéressés par le profil du jeune attaquant. Capable d’évoluer sur les ailes ou au poste d’avant-centre, Julio Enciso risque d’être au cœur d’une grande bataille lors du prochain mercato.