Barça Mercato : Le FC Barcelone se lance sur une sensation croate !

Publié par Thomas le 13 avril 2022 à 18:13

Barça Mercato : Désireux de parfaire son secteur défensif cet été, le FC Barcelone serait intéressé par un international croate en pleine bourre.

Barça Mercato : Barcelone s’intéresse à Borna Sosa

L’été s’annonce chaud au FC Barcelone. Après les signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen, qui devraient s’engager librement en juin, le club catalan a des vues du côté de la Bundesliga. Dans l’optique de renforcer le couloir droit de leur défense et apporter une concurrence à Jordi Alba, les Blaugranas penseraient à une pépite du VfB Stuttgart, Borna Sosa.

D’après Sky Sports, l’international croate (5 sélections depuis 2021) serait apparu dans les plans du Barça pour la saison prochaine. Auteur d’une saison remarquable en Allemagne, le latéral gauche disposerait d’un profil séduisant, mêlant rigueur défensive et projections offensives. En 25 rencontres, le défenseur de 24 ans a déjà inscrit 2 buts et délivré 8 passes décisives. En fin de contrat en juin 2025 à Stuttgart, Sosa pourrait être tenté par l’idée de rejoindre un grand club cet été et répondre positivement à l’intérêt du FC Barcelone.

Barça Mercato : C’est confirmé pour Lewandowski

Avant Borna Sosa, une autre pointure de Bundesliga pourrait rejoindre les rangs barcelonais, la star polonaise Robert Lewandowski. L’attaquant de 33 ans, en fin de contrat en juin 2023, a décidé de quitter Munich à l’issue de la saison. Une tendance confirmée ce mercredi par RMC Sport et Loïc Tanzi, qui annonce en plus une réunion dans les prochaines semaines entre le joueur et sa direction.

Les Munichois chercheraient à conserver leur serial buteur jusqu’à la fin de son contrat, ce qui ne plairait pas au joueur, qui de son côté, veut rejoindre Barcelone au plus vite. Après de nombreux contacts avec Xavi Hernandez, Lewandowski aurait récemment donné son feu vert au Barça pour une arrivée cet été. Seul problème pour les Catalans, le Bayern se montre gourmand en ce qui concerne le prix du transfert et fait retarder les échéances.