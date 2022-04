Juventus Mercato : Un grand défenseur sur le départ à la Juve

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 22:13

Juventus Mercato : La Juve, qui connaît une saison difficile, pourrait perdre quelques joueurs cet été, notamment un défenseur central très talentueux.

Juventus Mercato : Un gros départ à prévoir en défense centrale

Actuel 4e de Serie A, la Juventus est un peu dépassé dans la course au titre dans cette fin de saison. En effet, les Bianconeri ont 6 points de retard sur l' AC Milan, leader du championnat alors qu'il ne reste que six rencontres à jouer de l'autre côté des Alpes. En plus de cela, la Vieille Dame devrait connaître un mercato assez agité sur le plan des départs, puisque plusieurs de ses joueurs sont annoncés partants. C'est le cas notamment de Matthijs de Ligt, comme l'annonce la Gazzetta Dello Sport.

En plus du départ de Paulo Dybala, la Juventus pourrait donc voir un autre de ses éléments important quitter Turin dès cet été. Matthijs de Ligt, débarqué pour plus de 85 millions d'euros en provenance de l'Ajax à l'été 2019, arrive en fin de contrat dans deux ans et pourrait quitter le club s'il n'a toujours pas prolongé d'ici cet été. Un casse-tête pour la Juve qui ne souhaite pas perdre la somme énorme investie sur l'international néerlandais de 22 ans.

Juventus Mercato : Une prolongation ou la porte pour de Ligt

La Vieille Dame, qui se démène depuis plusieurs semaines pour faire signer un nouveau contrat au jeune néerlandais, commence à perdre patience et aurait fait savoir au joueur et à son entourage qu'un départ était à prévoir si ce dernier n'avait pas signé un nouveau contrat dans les prochains mois. Dans ce sens, la Juventus couvre ses arrières et commence également à prospecter plusieurs joueurs à ce poste dans le cas d'un départ du défenseur de 22 ans.

Aujourd'hui estimé à 75 millions d'euros, le joueur s'est bien relancé cette saison après des débuts compliqués en Italie. Titulaire indiscutable de la Juventus, le joueur pourrait, s'il est amené à rester à Turin, prendre une place bien plus importante au sein du vestiaire avec les changements à venir. Reste à savoir quelle sera la volonté de Matthijs de Ligt, dont le contrat arrive à terme dans deux ans maintenant.