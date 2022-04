Juventus Mercato : Allegri se positionne sur un crack de Serie A

Publié par Thomas G. le 06 avril 2022 à 16:43

Les dirigeants de la Juventus ont ciblé un arrière droit de Serie A pour renforcer la défense. Ils pourraient bientôt passer à l'action.

Juventus Mercato : Une défense en chantier pour les Bianconeri

Après une mauvaise saison, l’heure est au bilan à Turin et le constat est sans appel. Le secteur défensif étant défaillant, les dirigeants de la Juventus veulent le renforcer dès cet été. Le vétéran Giorgio Chiellini n’a toujours pas prolongé son contrat, au même titre que Paulo Dybala.

Les performances du latéral droit italien Mattia De Sciglio n’ont pas convaincu son entraîneur qui souhaiterait le remplacer au plus vite. Massimiliano Allegri sait que le titre de champion passe nécessairement par une défense solide. C’est la raison pour laquelle l’international néerlandais Matthijs de Ligt ne partira pas. Au sein du club, on estime que le défenseur de 22 ans est le futur capitaine de l’équipe. Et selon la presse italienne, la Juventus est intéressée par un latéral droit argentin.

Nahuel Molina plaît à Massimiliano Allegri

D’après les informations du journaliste italien Mirko Di Natale, la Juve suit attentivement la situation du défenseur international argentin Nahuel Molina. Le défenseur de 24 ans est sous contrat avec l’Udinese jusqu’en 2026, ainsi le club est en position de force pour vendre l’international argentin. Ses performances en club lui ont ouvert les portes de l’Albiceleste avec laquelle il a remporté la Copa America l’été dernier.

Nahuel Molina est capable d’évoluer dans une défense à 3 et dans une défense à 4, il peut se projeter balle au pied mais il est aussi très fort en 1 contre 1. Habile de ses deux pieds, il est en capacité d'évoluer à gauche et à droite. Sa polyvalence est très appréciée par les Bianconeri. La Juventus pourrait donc rapidement passer à l’action, car des clubs de Premier League ont également dans le viseur le joueur.