Stade Brestois : Der Zakarian s'attaque à deux de ses joueurs

Publié par Jules le 15 avril 2022 à 12:32

Stade Brestois : Alors que le SB29 se déplace à Saint-Etienne ce week-end, Michel Der Zakarian s'est montré critique envers deux de ses joueurs.

Stade Brestois : Michel Der Zakarian dénonce un manque d'investissement

Durant la conférence d'avant-match en vue de la rencontre du week-end qui opposera le Stade Brestois et l'AS Saint-Etienne, Michel Der Zakarian s'est exprimé sur certains éléments de son effectif et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien brestois n'a pas ménagé certains de ses joueurs. Dans le viseur du coach des Ti’Zefs, Lucien Agoumé et IrvinCardona, qui ne seraient pas assez impliqués durant les entraînements, comme le dévoile Ouest-France.

Absents, le week-end dernier face au FC Nantes (1-1), Irvin Cardona et Lucien Agoumé ont fait l'objet d'une déclaration choc de la part de Michel Der Zakarian. Concernant l'absence d'Irvin Cardona, l'entraîneur du Stade Brestois s'est justifié ainsi : " Ce que je vois à l’entraînement ne me suffit pas et quand je l’ai mis en match, je n’ai pas eu ce que j’attendais ", avant d'ajouter : " À lui d’être meilleur pour être sur le terrain. " Une invitation à plus d'investissement pour l'attaquant de 24 ans.

Michel Der Zakarian reste discret pour Lucien Agoumé

Si le coach franco-arménien s'est beaucoup étendu sur les performances insuffisantes de Irvin Cardona, il est cependant resté plus discret sur les raisons de l'absence de Lucien Agoumé. " Ce sont mes choix, vous n’êtes pas tous les jours avec moi et vous ne voyez pas tous les jours les séances ", s'est-il justifié, avant de conclure, " vous ne voyez pas comment les joueurs travaillent. " Le joueur prêté par l'Inter Milan, pourtant titulaire depuis le début de la saison, semble avoir perdu du poids dans l'effectif du Stade Brestois.

Le Stade Brestois est en passe de se maintenir en Ligue 1, quant à Michel Der Zakarian, il lui reste un objectif à accomplir. En effet, le technicien du club breton veut battre son nombre de victoires de l'an passé pour conclure la saison de la plus belle des manières. " On en a gagné 10 cette saison et l’an dernier le club en a gagné 11, il faut qu’on fasse mieux. " Un objectif largement atteignable pour le SB29, qui jouera contre l' ASSE, qui pourra enfin profiter du retour de Wahbi Khazri.