ASSE : Dupraz annonce un superbe renfort contre Brest !

Publié par Thomas le 14 avril 2022 à 20:20

À l'approche d'une rencontre importante contre le Stade Brestois, Pascal Dupraz a annoncé le retour d'un cadre de l' ASSE.

ASSE : Le meilleur buteur des Verts est de retour

Après la gifle reçue contre le FC Lorient le week-end dernier 6-2, l’AS Saint-Etienne aborde ses prochaines échéances comme des finales. En pleine spirale négative, marquée par une série noire de deux nuls et deux défaites de rang, les Verts comptent inverser la tendance ce week-end, contre le Stade Brestois. " Il y a eu un après Bergerac. J’ai eu comme tout le monde beaucoup de difficultés à essuyer ce revers-là. Lorient c’est comparable, donc il va y avoir un après Lorient ", a déclaré Pascal Dupraz en conférence de presse ce jeudi.

Pour sortir de cette spirale négative, l’entraîneur de l’ ASSE pourra compter sur un retour vital en attaque, celui du capitaine Wahbi Khazri. L’international tunisien, blessé en sélection il y a presque un mois, avait fait son grand retour à l’entraînement des Verts cette semaine et sera bel et bien présent pour la rencontre contre le SB29 samedi, comme l’a confirmé son coach.

Néanmoins, l’AS Saint-Etienne sera toujours privée de plusieurs pièces importantes contre l’équipe de Michel Der Zakarian, à commencer par le milieu camerounais Yvan Neyou, suspendu pour la rencontre, mais aussi Hamouma (en réathlétisation), Gnagnon, Sacko, Moueffek, Maçon et Sow. Une longue liste d’absents qui devrait créer quelques maux de tête à l’entraîneur savoyard.

Arnaud Nordin lance un appel aux supporters

Présent en conférence de presse au côté de son coach, l’attaquant Arnaud Nordin a tenu à s’adresser aux supporters stéphanois, notamment après l’humiliation reçue contre le FC Lorient. Le natif de Paris a demandé aux fans de ne rien lâcher dans la dernière ligne droite pour le maintien, rappelant au passage que son " plus grand objectif " était de sauver l’ ASSE ces prochaines semaines. " On s'est pris une bonne taule contre Lorient. Mais on a besoin d'eux (les supporters) dans les moments durs comme dans les meilleurs moments. [...] J'espère que samedi y'aura du bruit pour nous supporter et nous aider à gagner ce match-là. "