Manchester United : Un fils de Cristiano Ronaldo est décédé !

Publié par Gary SLM. le 19 avril 2022 à 02:31

Pour une mauvaise nouvelle, celle annoncée lundi soir par Cristiano Ronaldo est grave. L’attaquant de Manchester United a en effet perdu un de ses fils.

Manchester United : Cristiano Ronaldo dévasté par un décès

Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo attendait deux jumeaux. Ce qui devait être une merveille nouvelle est devenu un cauchemar pour la petite famille du sportif lundi. La compagne du football a bien accouché hier lundi de Pâques, mais un des deux bébés attendus n’a pas survécu à l’accouchement. Le petit garçon est décédé, selon l’attaquant de Manchester United.

Cristiano Ronaldo a posté sur ses réseaux sociaux : « C’est avec la plus grande tristesse que nous devons annoncer que notre petit garçon est décédé. C’est la plus grande douleur qu’un parent puisse ressentir […] »

Man United : Cristiano Ronaldo et Georgina demandent de l'intimité

Comme il fallait s’y attendre, l’ancien joueur du Real Madrid et sa famille sont dévastés par cette mauvaise nouvelle. Il le dit dans son message dans lequel il réclame un peu d’intimité dans ce moment difficile pour lui et ses proches. « Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous demandons de l’intimité en cette période très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours », a-t-il poursuivi dans son message.

L’autre bébé (la fille) est vivant et apparemment en bonne santé. C’est sa présence qui donne à ses parents « de la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur ».

Cristiano Ronaldo pourrait s'éloigner des terrains de football les prochains jours. Ce mardi, le buteur portugais pourrait manquer le match de Premier League devant opposer Manchester United à Liverpool FC. Cette affiche, une vraie opposition de deux styles de jeu différents des deux géants du football anglais était un match très attendu. Il compte pour la 33e journée du championnat britannique.