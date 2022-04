Real Madrid Mercato : Toni Kroos dans le viseur d'un géant italien !

Publié par Thomas le 19 avril 2022 à 13:04

Real Madrid Mercato : Après Luka Modric, visé par plusieurs clubs en Europe, le milieu allemand Toni Kroos pourrait quitter Madrid cet été.

Real Madrid Mercato : Du mouvement à prévoir au milieu

Le marché des transferts promet d’être agité cet été du côté de la capitale espagnole. Après leur victoire renversante contre le FC Séville, les Merengues se dirigent tout droit vers un sacre de champion d’Espagne cette saison et abordent avec sérénité le prochain mercato. Si Kylian Mbappé fait figure de priorité absolue dans l’esprit des dirigeants madrilènes, d’autres signatures sont à prévoir notamment au milieu de terrain.

Désireux de rajeunir son entrejeu, le Real Madrid ciblerait Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco, également sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de Chelsea cet été. L’international français aurait donné son feu vert aux dirigeants du club espagnol la semaine passée, actant un peu plus son départ du Rocher en juin. Néanmoins, cette arrivée probable au milieu, mêlée à l’essor de Fede Valverde et Eduardo Camavinga, pourrait pousser certains cadres à faire leurs valises du Real. En plus de Luka Modric, en fin de contrat en juin, Toni Kroos pourrait également opter pour un départ de la Maison Blanche cet été pour s’assurer du temps de jeu.

La Juve veut tenter le coup Toni Kroos

Véritable chouchou du public madrilène et toujours très convaincant malgré ses 32 ans, Toni Kroos arrive à un tournant de sa carrière. En fin de contrat l’année prochain au Real Madrid, l’ex-international allemand aimerait rester chez les Blancos quitte à y finir sa prestigieuse carrière. Seulement, la concurrence grandissante au milieu de terrain pourrait pousser le joueur à s’offrir un dernier défi dans un top club. Face à cette situation délicate, le site Calciomercato annonce ce mardi que la Juventus penserait à enrôler l’ancien joueur du Bayern cet été. Les Bianconeri, qui connaissent certaines carences au milieu de terrain, rêvent de signer Toni Kroos pour renforcer ce secteur de jeu et offrir en parallèle un bon de sortie à Adrien Rabiot, pointé du doigt cette saison par les supporters.