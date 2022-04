RC Lens-Montpellier HSC : Les compos du choc entre le RCL et le MHSC

Publié par Jules le 20 avril 2022 à 14:14

RC Lens-Montpellier HSC : Les deux équipes s'affrontent ce soir. Le RCL, qui part favori, aura l'occasion de se rapprocher de l'Europe.

RC Lens-Montpellier HSC : Une dynamique bien différente pour les deux clubs

Après une période compliquée, le RC Lens revient bien ces dernières semaines. Outre la victoire capitale dans le derby du Nord qui permet aux hommes de Franck Haise de dépasser le LOSC, les Sang et Or se sont imposés contre l'OGC Nice (3-0) la semaine précédente. Deux victoires de suite contre des prétendants à l'Europe qui pourraient bien lancer une nouvelle série de victoire pour les Lensois qui devront faire une excellente fin de saison pour tenter de se qualifier en coupe d'Europe.

De son côté, le Montpellier HSC est sur une autre dynamique. Avec seulement 2 victoires sur les 10 derniers matches (2V, 2N, 6D), les Montpelliérains ont sûrement laisser filer leurs derniers espoirs européens. Pointant à une triste 11e place avec 11 points de retard sur le RC Strasbourg, 5e de Ligue 1, le MHSC parait hors compétition pour les places qualificatives. Une défaite ce soir contre le RC Lens pourrait finir de condamner Olivier Dall'Oglio à une place dans le ventre mou en fin de saison.

Une grosse surprise dans la compo du MHSC

Le RC Lens devra faire sans plusieurs de ses cadres ce soir au Stade Bollaert pour affronter Montpellier. En effet, trois joueurs du Racing Club de Lens sont indisponibles pour ce match. Facundo Medina et Gaël Kakuta, tous les deux blessés au genou manqueront la rencontre, tandis que Massadio Haïdara purge son deuxième match de suspension. Bonne nouvelle cependant, après avoir purgé un match de suspension, Cheick Doucouré devrait réintégrer le milieu de terrain lensois pour cette rencontre.

Du côté du Montpellier HSC, les regards seront tournés vers l'attaque. A priori, Olivier Dall'Oglio s'apprête à tenter un coup dans le secteur offensif en intégrant Rémy Cabella en tant que titulaire pour la première fois depuis son arrivée au MHSC. Un choix fort qui a pour but d'apporter un peu de changement dans l'effectif et du sang frais. Mihailo Ristic, annoncé partant cet été, sera suspendu pour la quatrième fois de suite, depuis son carton rouge reçu face à Bordeaux.

Compo probable du RC Lens :

Gardien : Farinez

Défenseurs : Gradit, Danso, Wooh

Milieux de terrain : Clauss, Doucouré, Fofana (C), Frankowski

Attaquants : Sotoca, Kalimuendo, Pereira Da Costa

Compo probable de Montpellier HSC :

Gardien : Omlin

Défenseurs : Souquet, Estève, Sakho, Cozza

Milieux de terrain : Ferri, Chotard, Mollet, Savanier (C), Cabella

Attaquant : Mavididi