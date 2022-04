LOSC : La réaction amère de Gouvernnec après le derby perdu

Publié par Ange A. le 17 avril 2022 à 01:09

LOSC : Jocelyn Gourvennec l’a mauvaise après la nouvelle défaite du Lille OSC contre le RC Lens (1-2) à Pierre-Mauroy ce samedi.

LOSC : Lille chute encore dans le derby face à Lens

Le RC Lens a réussi la passe de trois. Samedi sur la pelouse du Lille OSC, Lens a signé sa troisième victoire de la saison face au LOSC. Les Sang et Or se sont imposés (1-2) à Pierre-Mauroy. Le derby du Nord comptait pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Unique buteur lors de la réception à Bollaert, Przemyslaw Frankowski a lancé les visiteurs dès la 4e minute. Arnaud Kalimuendo a doublé la mise après la demi-heure de jeu (37e). Xeka a relancé les espoirs des locaux avant la mi-temps (45e+1) sans que ceux-ci ne parviennent à renverser leurs rivaux nordistes.

Suite à ce revers, Lille enchaîne un troisième match sans victoire en championnat. Seulement 8e au classement, le champion de France en titre est désormais devancé de deux points par son bourreau du soir (7e). De quoi vexer Jocelyn Gourvennec.

L’amertume de Gourvennec après Lens

L’entraîneur du Lille OSC peine à digérer ce nouveau revers contre le RC Lens, un concurrent direct dans la course à l’Europe. Pour le coach du LOSC, ses poulains n’ont pas été à fond sur l’ensemble de la partie. « On a eu un meilleur visage en seconde période mais ce n’est pas suffisant, on n’a pas répondu présent. Là, c'est difficile d’arracher les matches... On est extrêmement déçus, je suis extrêmement déçu, je vis ça comme un affront, comme une blessure, et ça fait mal, très mal », a regretté Jocelyn Gourvennec selon les propos rapportés par L’Équipe. Défait par le RC Lens, le LOSC va tenter de se relancer lors de la prochaine journée sur la pelouse du Stade de Reims, actuel 13e.