OM Mercato : Amine Harit, un indice positif pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 21 avril 2022 à 23:13

OM Mercato : Encore décisif mercredi soir face au FC Nantes, Amine Harit relance son avenir à Marseille. Son transfert définitif n’est pas à exclure.

OM Mercato : Sampaoli donne la tendance pour Amine Harit !

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de Schalke 04, Amine Harit a connu des débuts difficiles à l’Olympique de Marseille. Mais la tendance semble être totalement inversée en cette fin de saison. L’international marocain a en effet enchaîné de belles prestations ces dernières semaines sous la tunique marseillaise. Amine Harit a d’ailleurs brillé mercredi soir face à son ancienne équipe, le FC Nantes. Il a inscrit le but victorieux de l’OM (3-2) suite à un bon travail de Gerson.

Cette nouvelle prestation de l’ancien Nantais a immédiatement relancé les spéculations sur son avenir. Sera-t-il conservé par l' OM à l’issue de la saison ? Son entraîneur Jorge Sampaoli n’a pas exclu cette possibilité. Le coach argentin s’est félicité de pouvoir compter sur un joueur percutant et important pour son effectif. « Les joueurs qui jouent bien, on peut toujours les additionner. Je pense à Gerson, Guendouzi, Rongier et les autres. Harit avec sa créativité nous aide beaucoup dans le déséquilibre face à des équipes qui défendent. Il est important pour gagner ce genre de match », a déclaré le technicien argentin.

Plusieurs clubs en embuscade pour Amine Harit

La prestation d’Amine Harit face au FC Nantes pourrait donc inciter Jorge Sampaoli à lui accorder plus de temps de jeu en cette fin de saison. Ce qui pourrait bien rebattre les cartes pour son avenir, d’autant plus que l’attaquant marocain n’écarte pas l’idée de s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais son maintien s’annonce très compliqué pour l’ OM. Son prêt ne comportant aucune option d’achat, l’attaquant de 24 ans devrait retourner à Schalke 04. Néanmoins, plusieurs clubs de Liga, tels que le FC Séville et Villarreal, souhaiteraient profiter de la situation pour le recruter.