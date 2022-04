RC Strasbourg Mercato : Un coup dur se profile pour le RCSA

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 03:18

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA pourrait perdre un de ses cracks gratuitement au terme de la saison. Celui-ci a la cote au Portugal.

RC Strasbourg Mercato : Un départ gratuit dans les tuyaux au RCSA

Le Racing Club de Strasbourg est l’invité surprise de cette course à l’Europe. Avec cinq matchs encore à disputer, le RC Strasbourg pointe à la 5e place et n’accuse que trois points de retard sur l’AS Monaco (3e). Julien Stéphan et ses hommes peuvent donc toujours rêver de Ligue des champions la saison prochaine. Alors que le coach du RCSA s’attèle à accrocher une place européenne, sa direction prépare déjà le prochain mercato. L’Équipe révélait récemment un intérêt de Strasbourg pour Jessy Deminguet (Caen). Le quotidien sportif indique que le club alsacien pourrait également perdre une de ses pépites cet été. En fin de contrat stagiaire pro, Julien Lomboto pourrait donc partir en tant qu’agent libre au terme de la saison.

Direction le Portugal pour Julien Lomboto cet été ?

D’après les informations du quotidien sportif, le milieu de 19 ans pourrait découvrir un nouveau championnat cet été. La source dévoile un intérêt des Portugais du Sporting Braga pour le capitaine de la réserve du Racing Club de Strasbourg. Le pensionnaire de Liga BWIN souhaiterait offrir un premier contrat professionnel à Julien Lomboto. Mais le polyvalent milieu relayeur (pouvant dépanner en tant que défenseur central) n’intégrera que progressivement le groupe professionnel de l’actuel 4e du championnat portugais dès la saison prochaine. Reste maintenant à savoir si le RC Strasbourg réussira à conserver sa pépite ou si celle-ci sera tentée par un challenge loin de l’Alsace.