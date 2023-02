OM Mercato : C’est fait, Marseille a son numéro 9 tant attendu !

Publié par JEAN-LUC D le 01 février 2023 à 00:42

À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, l’ OM est parvenu à enregistrer la signature de l’avant-centre tant attendu sur la Canebière depuis le début de la saison.

C’est fait, l’Olympique de Marseille tient son nouveau numéro 9. Comme annoncé par la presse ces derniers jours, l’attaquant portugais Vitinha s'est engagé avec l' OM à quelques heures de la fermeture du mercato. Auteur de 13 buts cette saison avec Braga, l’internationa portugais de 22 ans s’est engagé pour quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2027. Arrivé à Marseille dans l'après-midi, Vitinha est la troisième recrue du mercato d'hiver après Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi.

Également courtisé en Premier League, le compatriote de Cristiano Ronaldo vient renforcer l’attaque olympienne. Devant les médias, Igor Tudor, le coach marseillais, avait déjà fait savoir qu’il pourrait l’associer à Alexis Sanchez. C’est le prestigieux maillot numéro 9 que Vitinha a reçu à son arrivée. C’est d’ailleurs la légende Jean-Pierre Papin, qui lui a transmis cette tunique. Pour attirer le buteur de Braga, Pablo Longoria a du sortir le chéquier.

OM Mercato : Longoria va payer 32M€ pour Vitinha

En recrutant Vitinha en provenance du Sporting Braga dans les dernières minutes du mercato hivernal, Pablo Longoria a tout simplement réalisé le plus gros achat de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Le club portugais a livré les détails de cette opération d’envergure et ils correspondent aux chiffres dévoilés plus tôt par le média O Jogo. En effet, Vitinha rejoint les rangs de l’ OM contre un chèque de 32 millions d’euros, dont 25 millions d’euros et 7 millions de bonus. La formation lisboète a également négocié et obtenu 10% sur la plus-value d'un futur transfert et possède une option de 60 millions d’euros. Un joli pour l’équipe phocéenne.