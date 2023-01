OM Mercato : Tudor confirme à demi-mot l’arrivée d’un attaquant

Publié par Timothée Jean le 31 janvier 2023 à 18:45

En cette dernière journée du mercato, il est fort probable que l’ OM recrute un nouvel attaquant. Une hypothèse confirmée par Igor Tudor.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Pour le moment, la direction de l' OM a réussi à faire signer Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, tandis que Luis Suarez, Isaak Touré, Gerson puis Bamba Dieng ont fait leurs valises. Et à quelques de la fermeture du mercato hivernal, les Phocéens s’apprêtent à boucler une nouvelle signature en attaque.

L'Olympique de Marseille est en effet en passe de recruter Vitinha, en provenance du SC Braga. Si le club phocéen paraissait distancé dans ce dossier par des prétendants anglais comme Southampton et Brighton, à force de négociations intenses, les dirigeants de l’ OM sont finalement parvenus à renverser la situation. Les Phocéens auraient même conclu un accord avec le club pour portugais pour le transfert du jeune joueur à hauteur de 32 M€.

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match contre le FC Nantes, Igor Tudor a logiquement été interrogé sur ce dossier. L’entraîneur de l’ OM a bel et bien confirmé son intention de recruter un nouvel avant-centre en cette dernière journée de mercato, donnant ainsi plus de poids à une probable arrivée de Vitinha à Marseille. « Je ne peux pas vous donner de nom, mais oui, on aimerait recruter un nouvel attaquant. On espère que ça va se faire », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Phocéen.

OM Mercato : Vitinha est arrivé à Marseille

Toutefois, Igor Tudor n’exclut pas l’idée de poursuivre la saison sans un nouvel avant-centre. « Ce n’est pas grave non plus si on n'y arrive pas, on fera avec ce qu'on a », a-t-il ajouté. Si Igor Tudor reste prudent et nuance ses propos, force est de constater que l’ OM est en passe de signer Vitinha. Tous les signaux seraient au vert pour sa venue. Déjà d’accord pour rejoindre l’ OM au point de décliner l’offre de Southampton, le jeune attaquant portugais vient d'ailleurs de débarquer à Marseille.

Vitinha a effet atterri ce mardi sur le tarmac de Marignane aux alentours de 18 heures. Il a été accueilli par des supporters phocéens, dont la célébrité locale "Titi c'est toi Le Boss" qui a publié quelques images de sa venue sur Twitter. Le jeune joueur s'apprête ainsi à passer sa visite médicale avant de s'engager officiellement avec l' OM. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, l’officialisation de sa signature tombera ce soir avant la fermeture du mercato.