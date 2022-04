Reims-OM : Les compos tombent ! Sampaoli fait des choix forts !

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2022 à 20:30

En clôture de la 34e journée de Ligue 1, le Stade de Reims reçoit l’ OM de Jorge Sampaoli, ce dimanche à 20h45. Découvrez les compos des deux équipes.

Reims-OM : Arkadiusz Milik et Steve Mandanda lancés d’entrée ?

À l’exception de Leonardo Balerdi, Cédric Bakambu, Konrad De la Fuente et le banni Alvaro Gonzalez, l’équipe de l’Olympique de Marseille affiche complet pour le match contre le Stade de Reims. Pour cette affiche au stade Auguste-Delaune, l’entraîneur marseillais va aligner un 4-3-3 avec de grosses surprises dans son onze de départ. Comme annoncé par L’Équipe, Jorge Sampaoli a bien opté pour Steve Mandanda dans les cages de l’OM contre les hommes d’Oscar Garcia.

Alors qu'il avait laissé planer le doute en conférence de presse, le technicien argentin a finalement fait le choix de l’international français de 37 ans, en prévision de la demi-finale aller de Ligue Europa Confernce contre Feyenoord jeudi prochain. Longtemps laissé de côté, le champion du monde 2018 est revenu dans l’estime de son coach et a donc été préféré à Pau Lopez derrière une charnière centrale composée de William Saliba et Luan Peres, alors que c’est Duje Caleta-Car qui était attendu pour commencer à Reims.

Valentin Rongier et Sead Kolasinac sont attendus sur les côtés. Le milieu de terrain va être l’affaire de Mattéo Guendouzi, Boubacar Kamara et Pape Alassane Gueye, qui a été préféré à Gerson. Devant, Sampaoli a également créé la surprise en laissant Dimitri Payet pour lancer le Polonais Arkadiusz Milik aux côtés de Cengiz Ünder et Amine Harit. Pour rappel, en cas de but inscrit ce soir contre le Stade de Reims, Dimitri Payet, qui totalise déjà 99 buts en Ligue 1, pourrait atteindre la barre symbolique des 100 réalisations. Le capitaine de l’équipe phocéenne serait ainsi le premier joueur a cumuler 100 buts et 100 passes décisives, au minimum, dans l’histoire de la Ligue 1. Côté rémois, Oscar Garcia doit se passer des services de Penneteau, Cajuste et Ekitike.

Les compositions officielles de Reims et OM

Reims : Rajkovic - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Foket, Lopy, Matusiwa, Konan - Mbuku, Locko - Van Bergen.

OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Kamara, Peres - Gueye - Ünder, Guendouzi, Harit, Kolasinac - Milik.