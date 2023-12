Un milieu de terrain a proposé ses services à l'Olympique de Marseille, orphelin de Dimitri Payet. Mais aussi à l'Olympique Lyonnais.

Mercato OM : Yann M'Vila s'offre à Marseille... et Lyon !

Le mercato hivernal peut faire l'objet de belles surprises pour l'Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen piste ses premières cibles, comme Yusuf Sari, un joueur d'expérience lui a proposé ses services. Et selon Prime Video, il pourrait être le remplaçant attitré de Dimitri Payet puisque c'est Yann M'Vila. L'ancien Rennais est quasiment de la même génération que le Réunionnais, lui qui est âgé de 33 ans contre 36. Il a notamment été sélectionné à 22 reprises en Équipe de France, et connaît parfaitement la Ligue 1 pour avoir porté le maillot de Rennes (184 matchs) et Saint-Étienne (91 matchs).

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à l'Olympiakos en juin dernier, le joueur est à la recherche d'un nouveau défi. Sans langue de bois, il a également nommé l'Olympique Lyonnais parmi les clubs susceptibles de lui plaire. « Ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes » a-t-il livré à la chaîne d'Amazon Prime.

Un transfert possible en cas de pénurie au milieu

L'opportunité semble magnifique, tant sur le plan financier que sportif. Cependant, Yann M'Vila doit retrouver du rythme avant de signer pour un nouveau club, lui qui n'a plus joué depuis le 14 mai dernier et une victoire au PAOK. Les deux Olympiques, s'ils sont intéressés, devraient d'abord le mettre à l'essai avant d'officialiser un éventuel transfert. Yann M'Vila reste sur une dernière saison mitigée, avec un petit but en 31 matchs de championnat.

Du côté de Marseille, son arrivée serait bénéfique puisque le milieu de terrain ne semble pas épargné par les blessures. Valentin Rongier, capitaine du club, est absent depuis 8 rencontres. De plus, la CAN 2023 approche à grands pas et l'OM devrait également se retrouver sans d'autres cadres de l'entrejeu (Ounahi, Gueye, Harit) entre le 13 janvier et le 11 février 2024. Yann M'Vila pourrait être la doublure de Geoffrey Kondogbia, mais aussi un nouveau leader de vestiaire compte tenu de son expérience. Reste à connaître la position de Pablo Longoria, le président du club phocéen sur ce dossier.