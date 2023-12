Présent au Vélodrome pour assister au succès de l'OM face à Clermont dimanche, Dimitri Payet a fait une grande annonce sur son avenir.

OM : Dimitri Payet prépare déjà sa retraite

Loin des yeux, près du cœur, Dimitri Payet garde l'Olympique de Marseille dans son cœur pour toujours. Désormais loin de la cité phocéenne et de la France depuis qu'il a rejoint Vasco de Gama au Brésil, le milieu offensif n'oublie pas son club de toujours. En pleine vacances depuis la fin de la saison au Brésil, l'international français est en visite sur la Canebière. Il était présent dimanche dans les tribunes du Stade Vélodrome pour assister à la victoire 2-1 des hommes de Gennaro Gattuso face à Clermont lors de la seizième journée de Ligue 1. Une belle occasion pour lui d'évoquer son actualité et surtout son avenir au micro de Prime Video.





Dimitri Payet a d'abord évoqué son rôle dans le vestiaire marseillais pendant les derniers mois de son séjour au club. Presque écarté des plans d'Igor Tudor, alors entraîneur de l'OM, Payet a été voué un rôle de leader auprès des jeunes. Sa mission était de faire en sorte que tout le monde aille plutôt bien, comme il l'a révélé.

Dimitri Payet annonce son retour à Marseille

A 36 ans, le Réunionnais sait que ses années sont désormais comptées et qu'il ne durera plus longtemps dans le football professionnel. Il anticipe ainsi sur son futur avec des projets bien définis. S'il ne regrette pas d'avoir eu à consacrer son temps à s'occuper des autres, Dimitri Payet veut maintenant se concentrer sur ses projets. C'est en ce sens qu'il annonce son retour prochain à l'Olympique de Marseille plus tard. L'objectif du mneur de jeu de Vasco de Gama est de « travailler avec des gens qui connaissent le club, qui ont joué dans ce club pour aider l’OM ».