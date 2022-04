FC Nantes : Transfert de Sala, Cardiff exige une indemnité

Publié par ALEXIS le 26 avril 2022 à 12:44

FC Nantes : Transfert et décès de Sala, Cardiff réclame 95 M€ au FCN

Le dossier du transfert d’Emiliano Sala, du FC Nantes à Cardiff en janvier 2019, n’est toujours pas été refermé, alors que l’attaquant des Canaris est décédé dans un avion qui le transportait au Pays de Galles le 21 janvier 2019. Dans un livre sorti par le club gallois et intitulé « La vérité - le meurtre d'Emiliano Sala », la direction des Bluebirds estime qu’elle a perdu 80 M€ livres (95 millions d'euros) suite à la tragique disparition de l’Argentin, décédé sans avoir défendu les couleurs de leur équipe. Des pertes en droits TV, publicité et sponsoring selon The Sun. Cardiff demande donc cette somme en guise de compensation à en croire la source.

Notons que Cardiff évoluait en Premier League lors de la saison 2018/2019 et était menacé de relégation en Championship. C’est d’ailleurs cette menace qui avait motivé le recrutement d’Emiliano Sala au FCN, alors meilleur buteur du FC Nantes, lors de la première moitié de l’exercice. Le transfert avait été conclu à hauteur de 17 M€ le 19 janvier 2019, soit deux jours avant la mort de l’Argentin. Évidemment, l’avant-centre n’avait pas pu aider l'équipe du manager Neil Warnock, finalement reléguée en deuxième division anglaise.

Le verdict du TAS attendu

Depuis l'accident mortel d'Emilano Sala, Cardiff refuse de verser la première tranche de l’indemnité de transfert, estimée à 6 M€, aux Canaris. La commission du statut du joueur de la FIFA avait pourtant condamné Cardiff, après audition, à verser les 6 M€ au FC Nantes, mais ce dernier réfute la validité du contrat de transfert d’Emiliano Sala. L’affaire est toujours pendante devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Après plus de trois ans, l’institution logée à Lausanne en Suisse n’a toujours pas donné son verdict sur le transfert funeste, ni aucune date pour son délibéré.