Condamné par le FIFA et le TAS, Cardiff City a saisi le tribunal et réclame un dédommagement au FC Nantes pour la disparition accidentelle d’ Emiliano Sala.

Cardiff réclame 110 M€ au FC Nantes comme indemnisation pour la mort d'Emiliano Sala

Le transfert d’ Emiliano Sala du FC Nantes à Cardiff City, à l'hiver 2019, continue de faire des vagues, alors que l’attaquant est mort dans l’accident de son avion dans la Manche le 21 janvier 2019. Le club gallois refuse de verser le montant du transfert conclu à 17 M€ au FCN, alors qu’il a été condamné par l’instance suprême du football (FIFA) et le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse.

Lors du verdict des tribunaux suisses, condamnant Cardiff City à payer les 7 M€ (première tranche du transfert) aux Canaris, Vincent Tan avait confié à L’Equipe qu’il assignerait le FC Nantes, afin d'exiger des dommages et intérêts, car Emiliano Sala n’a jamais joué pour les Bluebirds, finalement relégués en deuxième division anglaise (Championship) en mai 2019. Et le dirigeant malaisien chinois est passé à l'acte depuis le vendredi 12 mai. Selon le quotidien sportif, il a saisi le Tribunal de commerce de Nantes, dans l'affaire Emiliano Sala.

D’après la source, le club du Pays de Galles réclame près de 110 M€ au FCN de Waldemar Kita, au titre d'indemnisation des ‘’préjudices subis’’ après le décès accidentel de l'attaquant argentin il y a plus de quatre ans. Et l’homme d’affaires de 71 ans ne compte pas s’arrêter au dédommagement exigé. « Cardiff City FC se réserve le droit de faire évoluer le montant de sa demande, dans l'hypothèse où il serait condamné à verser les deux autres échéances (6 M€ et 5 M€, dont il conteste aussi le paiement) prévues dans le contrat », a précisé le club, dans le document de 22 pages transmis au Tribunal, et que la source a pu consulter.