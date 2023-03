Publié par ALEXIS le 24 mars 2023 à 10:00

Le transfert d’Emiliano Sala du FC Nantes à Cardiff connaît un rebondissement. Condamné par la FIFA, le club gallois passe encore à l’offensive.

Alors qu’Emiliano Sala est tragiquement décédé en 2019 dans un accident d’avion, le FC Nantes et Cardiff sont toujours en conflit au sujet de son transfert. Condamné par l’instance suprême du Football et le Tribunal arbitral du sport (TAS), à verser les 17 millions d'euros d’indemnité de transfert de l’attaquant disparu, Cardiff conteste ces décisions.

Ce vendredi, dans des propos confiés à L’Équipe, le président de Cardiff ne cache pas sa colère. Il estime que le club de Ligue 1 a une grande part de responsabilisé dans le décès de l’Argentin et devait également payer pour cela. « Je suis très en colère […]. Pourquoi devrions-nous payer l'intégralité de son transfert ? Le FC Nantes doit être puni. Il a négocié (le transfert, ndlr) avec un agent sans licence (Willie McKay) », dénonce Vincent Tan.

Le dirigeant malaisien-chinois promet de tout mettre en oeuvre pour que le FCN soit condamné. « Nous n'avons pas le choix, nous n'arrêterons pas. Ce n'est que le début, pas la fin », a-t-il déclaré, tout en justifiant son offensive : « On n'a jamais pu utiliser le joueur que nous avions acheté. Emiliano Sala aurait pu inscrire quelques buts qui nous auraient sauvés de la rétrogradation en Championship. Il n'a pas joué un seul match pour nous. Cela a entraîné une perte de 113 M€, au minimum, pour le club. »

FC Nantes : Le FCN répond sèchement à Cardiff

Face à la menace de Cardiff City, la réponse du FC Nantes n’a pas tardé. Par la voix de ses avocats, Waldemar Kita a répondu sèchement aux attaques de son homologue. Maîtres Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil qualifient cette démarche de Vincent Tan de « jusqu'au-boutisme ridicule, sans aucun fondement et de tentative vaine de faire oublier les décisions de la FIFA et du TAS condamnant sans équivoque Cardiff ».

D’après le quotidien sportif, Cardiff a saisi la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes pour l'exercice illégal de la fonction d'agents de plusieurs personnes sur le dossier Emiliano Sala.