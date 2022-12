FC Nantes : L'affaire Emiliano Sala refait surface à Cardiff

Publié par Dylan le 18 décembre 2022 à 12:05

Presque quatre ans après la mort d'Emiliano Sala, le club gallois de Cardiff City a reçu une première sanction pour ne pas avoir payé le FC Nantes.

Son nom est toujours dans les têtes nantaises. L'ancien attaquant du FCN, Emiliano Sala, est décédé tragiquement le 21 janvier 2019 dans un crash d'avion. Il devait voyager jusqu'à Cardiff, au Pays de Galles pour signer son premier contrat en Premier League. Cela aurait dû être une juste récompense pour celui qui avait particulièrement marqué les esprits des Canaris lors de la saison 2018-2019. Avec 12 buts et 2 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1, il était le meilleur buteur du FC Nantes à ce moment-là.

Le SM Caen et les Girondins de Bordeaux peuvent également témoigner de l'abnégation et du talent d'Emiliano Sala. L'attaquant argentin aura porté respectivement leurs couleurs à 13 et 11 reprises en Ligue 1 avant de s'envoler en 2015 pour le FC Nantes. Malheureusement, l'annonce de son décès a été par la suite la source de plusieurs conflits. Cardiff City, qui devait recruter le joueur, a toujours refusé de payer le montant du transfert demandé par le club des bords de l'Erdre (6 millions d'euros). Une décision qui porte désormais préjudice aux Bluebirds.

FC Nantes : Cardiff City interdit de recrutement cet hiver

La conséquence est terrible pour Cardiff City, qui sera interdit de recrutement cet hiver selon la BBC à la suite des décisions prises dans l'affaire Emiliano Sala. En refusant de payer le FC Nantes, l'actuel 20ème de l'EFL Championship (deuxième division anglaise) se serait donc attiré les foudres de la Ligue anglaise de football (EFL) et la FIFA. Foot Mercato précise que Cardiff City a saisi ces deux instances afin de régler la situation.

Le président des Bluebirds, Mehmet Dalman se dit confiant auprès de la BBC Radio Wales Sport : « J'aimerais avoir le pouvoir de lever l'ombre de cette situation sur le club. Les gens de ce club veulent que ce problème soit résolu. Les gens ne doivent pas oublier qu'un homme de 29 ans a été tué alors qu'il n'y avait aucune raison pour que cet accident se produise. Il y a un côté humain dans cette histoire, ce n'est pas seulement un côté financier ». L'affaire Emiliano Sala est encore loin d'être résolue.