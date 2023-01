FC Nantes : Emiliano Sala, le FCN encaisse un gros chèque

Publié par ALEXIS le 11 janvier 2023 à 10:17

Une bonne nouvelle est tombée au FC Nantes dans l'affaire Emiliano Sala. Le FCN a encaissé un chèque qui va leur permettre de recruter.

Quatre ans après la tragique disparition d’Emiliano Sala, à la suite de son transfert du FC Nantes à Cardiff City, le club de Ligue 1 a enfin touché une partie de l’indemnité de vente. Selon les informations de la BBC, le club gallois a finalement versé la première tranche des 17 millions d'euros représentant le montant auquel le transfert de l’avant-centre du FCN avait été conclu entre les deux clubs. Cardiff City a viré un montant de 8 millions d'euros d’après la source, soit 6 millions d'euros comme prévu, plus des intérêts.

Les Bluebirds espèrent ainsi voir la FIFA lever son veto qui leur est imposé sur les transferts. Cardiff City a également adressé une demande à la Ligue anglaise (EFL), instance qui gère son championnat, afin de pouvoir recruter en janvier, à en croire la source. Pour rappel, l’attaquant argentin est décédé dans un tragique accident d'avion le 21 janvier 2019, alors qu’il rejoignait son nouveau club au Pays de Galles.

FC Nantes Mercato : Le FCN dispose de plus de moyens pour se renforcer

Soulagé par le versement de cette somme, le FC Nantes dispose désormais de plus de moyens pour lancer son mercato hivernal. Depuis l’ouverture du marché des transferts, aucun nouveau joueur n’a encore rejoint l’équipe d’Antoine Kombouaré. L'entraîneur espère pourtant faire des ajustements dans son équipe, actuellement 15e de Ligue 1, avant la 18e journée prévue ce mercredi 11 janvier. « On travaille sur des dossiers pour qu’il y ait des renforts derrière, au milieu et devant. C'est très clair. Je regarde, j’observe […]. Le mercato d’hiver est un mercato d’ajustement », a confié l’entraîneur du FCN, avant le match contre l’OL, ce mercredi à 19h, à la Beaujoire. Rappelons que les noms d'Andy Delort de l'OGC Nice et Vincent Aboubakar d'Al-Nassr (Arabie saoudite) circulent au FC Nantes depuis que le mercato d'hiver a ouvert ses portes.