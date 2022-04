AC Milan Mercato : Riyad Mahrez dans les plans de Paolo Maldini

Publié par Thomas G. le 27 avril 2022 à 14:14

AC Milan Mercato : Grâce à la vente du club, Milan va pouvoir se renforcer cet été. Les Rossoneri veulent signer un joueur de Man City.

AC Milan Mercato : Maldini veut contrarier les plans de Guardiola

Toujours engagés dans la lutte pour le titre avec l’Inter, les Milanais ont commencé à préparer leur mercato estival. Divock Origi arrivera libre en provenance de Liverpool. Cependant, l’international belge ne sera pas la seule recrue de l'AC Milan.

Les Rossoneri sont également intéressés par un homme clé de Pep Guardiola à Manchester City. Ils veulent faire signer Riyad Mahrez selon Santi Aouna. L’international algérien est également courtisé par le PSG. Son contrat à Manchester City expire en juin 2023. Il pourrait ainsi partir à moindre coût. Titulaire hier lors de la spectaculaire demi-finale, Riyad Mahrez a été décisif pour son équipe. Il a adressé un formidable centre à Kevin De Bruyne sur le premier but. L’international algérien apporterait une plus-value pour l'AC Milan. Les Rossoneri cherchent à former un trio d’attaque avec Rafael Leão et Olivier Giroud.

Le grand Milan est de retour

La vente du club pourrait être officialisée cette semaine. Il va être racheté pour 1,1 milliard d’euros par un fond d’investissement du Bahreïn. Les nouveaux propriétaires souhaitent injecter 300 millions d’euros pour le mercato estival. L’ambition des nouveaux propriétaires pourrait permettre au club de retrouver sa gloire d’antan. En plus de Riyad Mahrez, les Rossoneri ciblent Sven Botman, Renato Sanches et Charles de Ketelaere. L’objectif étant de remporter une 7e Ligue des Champions.

Dans le même temps, les Milanais sont concentrés sur le championnat. Ils veulent remporter leur 19e Scudetto, le premier depuis 2011. À 4 journées de la fin, les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic sont leaders avec deux points d’avance sur l’Inter. Le titre de champion d’Italie va rester à Milan. Reste à savoir désormais s'il sera pour les Rossoneri ou les Nerazzurri.