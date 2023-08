Transféré à Al-Hilal cet été contre un chèque d’environ 100 millions d’euros, Neymar tente d’attirer un de ses anciens coéquipiers du PSG en Arabie saoudite.

Mercato PSG : Neymar veut jouer avec Marco Verratti à Al-Hilal

D’après les renseignements obtenus par Media Foot, Marco Verratti serait plus proche de partir que de rester au Paris Saint-Germain, à quatre jours de la fermeture du marché des transferts. Annoncé dans le collimateur de plusieurs clubs en Arabie saoudite, au Qatar et en Europe, le milieu de terrain italien aurait l'embarras du choix pour sa prochaine destination.

À en croire La Gazzetta dello Sport, son ancien coéquipier Neymar ferait le forcing afin que Marco Verratti le rejoigne à Al-Hilal, mais la concurrence d’Al Ahli et du club qatari d’Al Arabi fait rage dans ce dossier. Par ailleurs, certains clubs européens, comme l’Atlético Madrid, sont également sur le coup. Toutefois, aucun de tous ces prétendants n’a encore offert le prix demandé par le Paris SG pour Verratti. Mais aux dernières nouvelles, c’est le club qatari d’Al Arabi, qui a recruté Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Edouard Mendy cet été, qui semble le plus avancé actuellement dans cette course.

Marco Verratti finalement vers le Qatar ?

En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Al Arabi a présenté une offre officielle pour Marco Verratti. Les négociations sont désormais en cours du côté des clubs et du joueur. Toujours selon la même source, Verratti a accepté les conditions proposées par le club de Neymar, Al-Hilal, mais l'accord s'est effondré lorsque Nasser Al-Khelaïfi a rejeté deux offres de la formation saoudienne. « Les pourparlers devraient avancer avec Al Arabi, si aucune offre n’arrive des meilleurs clubs européens », précise Fabrizio Romano.

Ce lundi, RMC Sport a confirmé l’existence des discussions avec Al-Arabi. Cependant, rien n’a encore été officialisé à ce stade. « Les discussions se poursuivent ce lundi entre le PSG, Al-Arabi (Qatar) et Marco Verratti. Il manque un accord tripartite, dans ce dossier très complexe où rien n’est bouclé. Une chose est sûre, le club parisien souhaite se séparer du milieu de terrain. Luis Enrique ne compte pas sur les services du joueur italien », écrit le média sportif.