OM Mercato : Un nouvel indice sur l'avenir d'Arkadiusz Milik

Publié par ALEXIS le 30 avril 2022 à 12:27

OM Mercato : Au centre d’une rumeur de départ de l’Olympique de Marseille pendant le prochain mercato, Arkadiusz Milik pourrait bien rester selon L’Équipe.

OM Mercato : Milik « se verrait bien prolonger le séjour » à Marseille

Arkadiusz Milik est toujours dans le flou sur son avenir à l’ OM, en raison des choix de Jorge Sampaoli. Il est aussi dépendant des offres qui vont arriver sur la table de Pablo Longoria pour lui. Mais avant l’ouverture officielle du marché des transferts de l’été prochain, le quotidien sportif a annoncé la couleur sur le futur de l’attaquant polonais. « Alors que l' OM est sur la bonne voie pour se qualifier en Ligue des champions et qu'il apprécie la vie en Provence, Arkadiusz Milik se verrait bien prolonger le séjour » à l’Olympique de Marseille d’après les informations de la source. Cependant, le désir de l’avant-centre de poursuivre l’aventure dans la Cité phocéenne ne dépend pas que de lui. Son avenir à Marseille est conditionné par l’entraineur argentin et les clubs qui sont intéressés par ses services. « Il faudra voir comment ses relations avec son entraineur évoluent, et quelles offres arrivent sur le bureau du président, bien sûr », a indiqué le journal. À noter que l'attaquant de 28 ans est lié aux Olympiens jusqu'à fin juin 2023.

OM Mercato : Bamba Dieng préféré à Arkadiusz Milik

Arkadiusz Milik entretient en effet une relation tendue avec Jorge Sampaoli. Il est surtout agacé par les choix de ce dernier lorsqu’il est l’actuel meilleur buteur de l’ OM avec 20 buts inscrits, toutes compétitions confondues, malgré son temps de jeu réduit. L’international polonais n’a pas le profil idéal recherché par le technicien argentin, pour animation de son système de jeu. Ce dernier préfère un attaquant plus polyvalent, comme Dimitri Payet ou encore Bamba Dieng, contrairement à Milik qui est un avant-centre finisseur. Lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, le buteur recruté à Naples l’a appris a ses dépens. Sur le banc de touche au coup d’envoi, il n’a joué que les 5 dernières minutes du match perdu contre Feyenoord Rotterdam, jeudi dernier aux Pays-Bas (3-2).