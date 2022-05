FC Metz : Une terrible nouvelle tombe pour Antonetti

Publié par Jules le 02 mai 2022 à 21:25

FC Metz : Rien ne semble sourire aux Grenats en fin de saison, et cette malchance s'est encore confirmée ce week-end avec une très mauvais nouvelle.

FC Metz : Une fin de saison galère pour les Grenats

Si rien n'a été facile, cette saison, pour le FC Metz, la fin de cet exercice 2021-2022 est particulièrement compliquée pour les Messins qui devraient, sauf miracle, être relégué dans quelques semaines. Ce week-end encore, alors que les Grenats gagnaient 2-0 contre le MHSC à dix minutes de la fin, ils ont encore craqué et n'ont pu faire mieux qu'un match nul qui ne leur permet pas de se rapprocher de la place de barragiste.

Dans ce contexte, plusieurs Messins devraient partir lors du prochain mercato pour ne pas descendre en Ligue 2 avec le club. Si Jemerson a déjà officialisé son départ du club, d'autres joueurs devraient suivre et le prochain mercato du FC Metz s'annonce agité, principalement dans le sens des départs. Tandis que le contexte n'est déjà pas simple, un homme de base de Frédéric Antonetti s'est blessé et pourrait ne plus jouer de la saison.

FC Metz : Fin de saison pour Fabien Centonze

Contre Montpellier, Fabien Centonze jouait peut-être, sans le savoir, son dernier match avec le FC Metz. En effet, il est l'un des Messins les plus courtisés et il devrait quitter la Moselle durant le prochain mercato si la relégation du FCM se confirmait. Malheureusement, il ne pourra pas tenter de réaliser le miracle avec les Grenats puisqu'il s'est sévèrement blessé lors de la dernière rencontre de championnat contre le MHSC.

Touché à la cuisse contre Montpellier, il sera vraisemblablement absent lors des trois prochaines rencontres, les derniers qu'il reste à jouer cette saison. Alors que les 6 points nécessaires pour espérer se sauver n'étaient déjà pas évidents à aller chercher, la tache s'annonce donc encore un peu plus compliquée pour les le FC Metz qui vivent vraiment une saison cauchemardesque.