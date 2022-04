Arsenal Mercato : Arteta a trouvé le remplaçant de Lacazette !

Publié par Thomas G. le 26 avril 2022 à 17:43

Arsenal Mercato : Les Gunners sont en course pour terminer 4e de Premier League. En parallèle, ils auraient déniché leur prochain attaquant.

Arsenal Mercato : Le remplaçant de Lacazette trouvé à Man City

Alexandre Lacazette se rapproche de plus en plus d’un départ d’Arsenal. Depuis deux matchs, le joueur formé à l’OL vit les succès de son équipe sur le banc. C’est Eddie Nketiah qui a désormais la confiance de Mikel Arteta. L’entraîneur espagnol a coché le nom de Gabriel Jesus pour la saison prochaine. Avec l’arrivée imminente d’Erling Haaland à Manchester City, le Brésilien doit se trouver un nouveau point de chute. Les représentants du joueur et les dirigeants d’Arsenal seraient déjà tombés d’accord selon la presse anglaise. Le joueur aurait déjà annoncé à ses proches qu’il jouerait à Arsenal l’an prochain.

Mikel Arteta est convaincu que Gabriel Jesus est l’attaquant qu’il lui faut. Il aimerait relancer la carrière du prodige brésilien, en lui offrant un rôle important dans le vestiaire des Gunners. Arsenal devra néanmoins débourser 35 millions d’euros pour s’attacher les services de Gabriel Jesus. Selon le journaliste brésilien Jorge Nicola, l’attaquant de 25 ans sera la première recrue d'Arsenal cet été.

La Ligue des Champions tend les bras à Arsenal

Les Gunners ont réussi à sortir de la tempête. Après 3 défaites consécutives, ils ont remporté deux matchs face à Chelsea et Manchester United. Ces victoires face à deux membres du Big 6 ont inversé la tendance dans le nord de Londres.

Alors que tout semblait perdu pour Arsenal, ils sont désormais les mieux placés pour terminer 4e. La lutte avec Tottenham sera acharnée jusqu’au bout, mais les Gunners ont fait le plein de confiance la semaine dernière. À 5 matchs de la fin du championnat, ils ont leur destin entre leurs mains. L’équation est simple pour les hommes de Mikel Arteta qui doivent remporter tous leurs matchs. Ainsi, ils seront qualifiés pour la première fois en Ligue des Champions depuis 6 ans.