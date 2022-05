Real Madrid Mercato : Une prolongation inattendue dans les tuyaux ?

Publié par Jules le 03 mai 2022 à 13:56

Real Madrid Mercato : Récemment sacrés champions d'Espagne, les Madrilènes peuvent commencer à se pencher sur le prochain mercato.

Real Madrid Mercato : Un indésirable finalement prolongé ?

Le Real Madrid aura fort à faire cet été sur le marché des transferts. Plusieurs cadres pourraient quitter le Maison Blanche cet été, à l'image de Casemiro, fortement courtisé. Néanmoins, une légende du Real pourrait bien rester une saison de plus dans la capitale espagnole malgré la fin de son contrat avec le club en juin prochain. En effet, selon les médias espagnoles, Marcelo pourrait, contre toute attente, prolonger avec les Merengues.

Comme il l'avait lui-même affirmé au micro d'El Chiringuito, Marcelo veut rester encore longtemps au Real Madrid. Pour dissiper tout malentendu sur sa volonté, le joueur avait déclaré, " que je reste, que je ne reste pas… Moi, je veux rester, que ce soit clair ". Néanmoins, les choses ne semblaient pas aller dans son sens, notamment avec la volonté des Merengues de faire le ménage dans leur effectif pour le rajeunir.

Renversement de situation dans le dossier Marcelo

Si le Real Madrid ne semblait pas vouloir prolonger le joueur de 33 ans pour rallonger son contrat, les Madrilènes pourraient changer d'avis et seraient même en train de réfléchir à une possible offre de prolongation pour Marcelo. Selon Mundo Deportivo, les dirigeants madrilènes réfléchiraient très sérieusement à faire prolonger la légende du Real, joueur le plus titré de l'histoire du club.

Marcelo, qui veut absolument prolonger avec le Real Madrid, serait prêt à devenir le plus petit salaire du club pour continuer de porter, encore quelque temps, la tunique des Merengues. Tandis que le joueur n'a participé qu'à 17 matches toutes compétitions confondues cette saison avec le club, cette possible prolongation ressemble à un pari. Espérons pour les Madrilènes qu'il soit payant. Quoi qu'il en soit, il devrait s'agir d'une courte extension du contrat du joueur.