PSG Mercato : Après Ramos, un taulier du Real se rapproche de Paris !

Publié par Thomas le 03 mai 2022 à 10:26

PSG Mercato : Désireux de renforcer son entrejeu cet été, le Paris SG pourrait prochainement voire débarquer une figure du Real Madrid.

PSG Mercato : Casemiro, premier gros coup de l’été ?

Sacré champion de France pour la 10e fois, le Paris Saint-Germain peut enfin se concentrer pleinement sur son mercato estival, qui promet d’être historique dans le sens des départs comme des arrivées. Très impacté par la déroute en Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite se parer de joueurs d’expériences aux côtés de jeunes talents en devenir. Parmi ces tauliers, capables d’aider les Rouge et Bleu au sacre suprême, Paris aurait des vues du côté de son bourreau, le Real Madrid.

Secteur jugé prioritaire pour le recrutement de cet été, le milieu de terrain devrait connaître quelques modifications notables. Outre les départs de Leandro Paredes ou encore Ander Herrera, presque actés au PSG, Leonardo souhaite enrôler un récupérateur de haut standing et se serait tourné vers l’international brésilien Casemiro.

Incontournable chez les Merengues, où il a remporté 4 Ligue des Champions (et toujours en course pour une cinquième cette saison), le milieu de 30 ans jouit d’une très belle cote auprès de Leonardo et la direction parisienne. Jugé intouchable par Florentino Pérez ces dernières années, la venue de Casemiro au Paris SG semblait pour le moins complexe, du moins jusqu’à aujourd’hui.

Le Real Madrid veut se séparer de son milieu brésilien

Si Casemiro réalise une saison convaincante et garde la totale confiance de son coach, Carlo Ancelotti, ce dernier ne serait plus aussi intouchable que les saisons précédentes et pourrait bien partir dans quelques mois. D’après Foot Mercato, qui relaye UOL Esporte, l’ancien joueur de Sao Paulo serait poussé vers la sortie par ses dirigeants, lui préférant des profils plus jeunes pour former leur nouvelle ère Galactique. Les Blancos étudieraient désormais un départ du milieu brésilien, notamment en cas d’arrivée d’Aurélien Tchouaméni cet été.

Le média local dévoile que le Real Madrid serait prêt à céder Casemiro contre un chèque de 50 millionsd’euros. Pour le récupérer, la source place le PSG et la Juventus en pole position. Une superbe affaire qui se profile donc pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens, qui pour rappel, travaillent depuis de longs mois sur la venue d’une star au milieu.