Barça Mercato : Un crack pourrait quitter le FC Barcelone cet été

Publié par Jules le 04 mai 2022 à 20:05

Barça Mercato : Cet été, le FC Barcelone a de nombreux jeunes à prolonger. Dans ce contexte, certains talents du club catalan sont tentés par un départ.

Barça Mercato : Un nouveau crack sur le départ

Alors que le FC Barcelone devrait, sauf renversement de situation, disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le Barça prépare l'avenir et veut conserver ses éléments les plus prometteurs de son vestiaire. Alors que les Blaugranas s'activent ces dernières semaines pour boucler la prolongation de Gavi, ils pourraient très vite avoir un nouveau dossier chaud à gérer en interne afin d'éviter de perdre un autre joueur plein de promesses pour l'avenir.

Apparu à six reprises cette saison en Liga avec le Barça, Ferran Jutglà pourra partir libre à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Autant dire que, dans ce dossier, le FC Barcelone a intérêt à faire vite pour prolonger l'attaquant de 23 ans afin d'éviter de le voir quitter le club gratuitement à l'issue de la saison. Néanmoins, le joueur, qui entre dans un âge crucial de sa carrière, veut des garanties sur son temps de jeu au FC Barcelone pour envisager une prolongation.

Barça Mercato : Plusieurs clubs sont intéressés par Ferran Jutglà

Ces dernières semaines, le Barça s'active pour trouver un attaquant à faire venir cet été. Le dossier Ferran Jutglà sera donc fortement lié à la progression des recherches de la cellule de recrutement dans ce secteur de jeu. Néanmoins, Xavi apprécie beaucoup le profil du jeune attaquant barcelonais, notamment sa polyvalence, étant donné qu'il peut jouer dans l'axe, mais aussi sur les deux ailes de l'attaque des Blaugranas.

Le Barça devra se décider rapidement, car l'horloge tourne et le temps ne joue pas en faveur des Blaugranas dans ce dossier. Plusieurs équipes, notamment en Espagne, seraient intéressées à l'idée de recruter le jeune attaquant barcelonais. Néanmoins, on ne connaît pas les noms des équipes séduites par Ferran Jutglà et aucune n'offre n'aurait encore été transmise au joueur.