PSG Mercato : Real, Kylian Mbappé invité à prendre la porte

PSG Mercato : Légende de Manchester United, Rio Ferdinand a glissé un conseil à Kylian Mbappé, en fin de contrat au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid a de nouveau créé la sensation mercredi en éliminant Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions. Les Merengues affronteront Liverpool à Paris en finale. Alors qu’ils attendent un nouveau sacre européen, les socios madrilènes rêvent également d’accueillir Kylian Mbappé au prochain mercato. Rio Ferdinand pousse pour un transfert de Mbappé au Real afin de franchir un nouveau palier dans sa carrière. L’ancien capitaine de Manchester United estime notamment que l’enjeu sportif doit primer sur celui financier.

« Si j’étais lui, j’irais là où je pense pouvoir gagner la Champions League. En ce moment au PSG, ça ne semble pas possible. Car pour moi ils ont eu leurs meilleures chances ces trois dernières années. Et ils ont failli au moment crucial. À ce niveau, les choix ne sont pas dictés par l’argent », a confié l’ancien défenseur international anglais interrogé par Canal Plus. Il estime d’ailleurs que l’attaquant tricolore doit « se convaincre que c’est son tour » de remporter le Ballon d’Or.

Toujours pas de prolongation pour Mbappé

En fin de contrat, Kylian Mbappé porte une nouvelle fois le Paris Saint-Germain. Tout juste sacré champion de France, le PSG a été sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été éliminés dès le même stade par l’OGC Nice en Coupe de France. Malgré sa nouvelle saison décevante, Paris espère pouvoir conserver son meilleur buteur cet été. Les dirigeants qataris ne lésineront pas sur les moyens pour offrir un nouveau contrat à l’ancien Monégasque.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez avait affiché sa sérénité dans ce dossier. « Je suis serein. Mais je suis toujours serein, pas forcément à son sujet. Je n’en dirai pas plus. La vérité, c’est que le blanc va à tout le monde. Et j’ai pu constater à travers les années que la majorité des joueurs veulent jouer au Real Madrid », avait déclaré le dirigeant madrilène après le 35e sacre en Liga des Merengues.