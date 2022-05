RC Lens Mercato : Le RCL proche d'acter un renfort important !

Publié par Jules le 05 mai 2022 à 15:00

RC Lens Mercato : La fin de saison pourrait encore réserver de belles surprises pour les Sang et Or, qui pourraient acter le retour d'un ancien joueur.

RC Lens Mercato : Un ancien de la maison de retour ?

Le RC Lens continue de progresser, année après année, au point d'espérer déjà jouer l'Europe la saison prochaine. Une belle histoire pour un club ayant stagné pendant plusieurs saisons en Ligue 2. Pour continuer leur montée en puissance, les Artésiens se concentrent non seulement sur leur effectif, avec l'arrivée de Jimmy Cabot par exemple, mais aussi sur leur staff technique puisque un ancien défenseur pourrait revenir au club cet été, après une expérience avec l'EA Guingamp.

D'après Le Télégramme, Jonathan Martins-Pereira, actuellement éducateur en Bretagne avec l'EAG, pourrait quitter le club dans les prochaines semaines et prendre la direction du Nord de la France et du RC Lens. Formé chez les Sang et Or, l'ex-footballeur, âgé aujourd'hui de 36 ans, n'a jamais connu la Ligue 1 avec le Racing en tant que joueur, mais pourrait donc y prendre part, à sa manière, en intégrant le staff du club dès cet été. Une bonne nouvelle pour les Lensois qui ne cessent de se développer sur tous les aspects que ce soit sur le terrain ou en dehors de la pelouse.

RC Lens Mercato : Une fin de saison cruciale pour Lens

La fin de saison risque d'être tendue pour le RCL qui ne souhaite sûrement pas revivre la même désillusion que la saison passée, quand le club avait fini à seulement un petit point d'accrocher une place européenne. Cette saison, les Sang et Or sont encore en lice pour espérer une place en Europa Conference League, surtout si l'OGC Nice parvenait à s'imposer contre le FC Nantes en finale de Coupe de France ce samedi.

Le RC Lens devra donc assurer sur cette fin de saison pour ne pas terminer l'exercice 2021/2022 avec des regrets, comme ça avait pu être le cas la saison dernière. Il reste encore trois matchs en Ligue 1 qui verront les Lensois opposés à Reims, Troyes, puis l'AS Monaco. Trois finales pour un rêve européen.