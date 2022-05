OM Mercato : L’étonnante révélation d’Amine Harit avant Feyenoord

Publié par Timothée Jean le 05 mai 2022 à 17:30

OM Mercato : À l’approche du choc Marseille-Feyenoord en Conférence League, Amine Harit s’est confié sur sa relation avec Jorge Sampaoli.

OM Mercato : Les aveux d’Amine Harit sur Jorge Sampaoli

C’est un retour en grâce qui n’était pas franchement évident pour Amine Harit. Après des débuts timides à l’Olympique de Marseille, l’attaquant marocain a été relégué sur le banc de touche marseillais par Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais préférait miser sur d’autres options pour composer son attaque. Ce manque de temps de jeu a alors rapidement suscité diverses spéculations sur l’avenir de l’ancien Nantais.

Néanmoins, cette passe mouvementée semble être révolue depuis plusieurs semaines. Amine Harit est devenu un joueur clé du dispositif de l’OM en cette fin de saison. Au point où son entraîneur a éprouvé quelques regrets concernant sa faible utilisation en début de saison. De son côté, l’attaquant de 24 ans a su prendre son mal en patience et a travaillé d’arrache-pied pour revenir au premier plan avec l'écurie phocéenne. D’ailleurs, dans une interview accordée à L’Équipe, Amine Harit est revenu sur ses débuts difficiles à Marseille et raconte l’évolution de sa relation avec Jorge Sampaoli, un coach qu’il n’appréciait pas forcément. « On a eu des moments plus compliqués. Je n’étais pas en colère contre lui, mais parfois je pensais qu’il ne m’aimait pas. Il me l’a dit les yeux dans les yeux et moi aussi : 'je t’aime beaucoup'», a-t-il confié.

Amine Harit se sent bien à l’Olympique Marseille

Décisif ces dernières semaines, Amine Harit se montre de plus en plus important à l’ OM. Il apprécie la vie à Marseille et s’est dit vraiment touché par le récent mea culpa de son entraîneur. « C’est touchant, ça m’a surpris, je ne m’y attendais pas. (…) Cela prouve que les efforts finissent toujours par payer, un jour où l’autre », a-t-il ajouté.

Le natif de Pontoise « respecte beaucoup » le coach argentin et n’exclut pas de poursuivre sous ses ordres la saison prochaine. Mais son prêt à l’ OM ne comportant aucune option d’achat, le milieu offensif devrait retourner à Schalke 04 cet été. En attendant, les Olympiens peuvent à nouveau profiter d’un Amine Harit en pleine forme pour espérer finir la saison en beauté. Deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille est déterminé à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Le club phocéen est également engagé en Conférence League, où il affronte Feyenoord, ce jeudi soir, au stade Vélodrome.