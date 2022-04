OM Mercato : Harit mis au placard, les confidences de Sampaoli

Publié par Timothée Jean le 22 avril 2022 à 20:43

OM Mercato : Prêté par Schalke 04, Amine Harit vit une situation mitigée à Marseille. Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le sujet.

OM Mercato : Les confidences de Sampaoli sur Amine Harit

Lorsqu’il a rejoint l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Amine Harit souhaite passer un cap dans sa carrière. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. Après des débuts encourageants sous le maillot phocéen, l’attaquant marocain a rapidement été relégué sur le banc de touche, au point de perdre la confiance de son entraîneur Jorge Sampaoli. Le coach argentin préférait miser sur d’autres pour animer son secteur offensif.

Pourtant, Amine Harit, longtemps mis sur la touche, ne s’est jamais plaint de sa situation à l'Olympique Marseille. Mieux, l’attaquant marocain répond à présent sur le terrain et enchaine des prestations remarquables. Comptabilisant 3 buts et 2 passes décisives sur ses 4 dernières titularisations en Ligue 1, le joueur de 24 ans est désormais l’homme en forme de cette fin de saison de l’ OM. Son entraîneur, Jorge Sampaoli, éprouve même quelques regrets concernant son utilisation. « C’est ma responsabilité, je n’ai pas su profiter de lui à certains moments. Pourtant, on savait quel type de joueur c’était, peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres, mais je n’ai pas pris assez de temps. J’ai manqué de patience par rapport aux erreurs qu’il avait commises », a-t-il regretté.

Jorge Sampaoli espère conserver Amine Harit

À noter qu’Amine Harit est prêté sans option d’achat à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 24 ans devrait donc retourner à Schalke 04 à l’issue de la saison. Pourtant, l’entraîneur argentin ne cache plus son souhait de conserver l’ancien Nantais. « On espère qu’il va rester longtemps », a ajouté Jorge Sampaoli. Reste désormais à savoir si l’ OM aura les ressources nécessaires pour boucler son transfert définitif.