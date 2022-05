OM Mercato : Coup dur confirmé, une affaire à 8 M€ tombe à l'eau

Publié par Ange A. le 06 mai 2022 à 07:30

OM Mercato : L’Olympique de Marseille va enregistrer le retour de Nemanja Radonjic, prêté avec option d’achat au Benfica Lisbonne.

OM Mercato : Nemanja Radonjic vers un retour à Marseille

Plusieurs dossiers chauds attendent déjà Pablo Longoria cet été. L’Olympique de Marseille devrait notamment discuter avec Arsenal sur l’avenir de William Saliba. Performant avec l’ OM, le défenseur central est disposé à rester en Provence. Depuis son transfert à Arsenal en 2019, il n’a jamais étrenné le maillot des Gunners. Outre ce dossier, le président marseillais est également attendu sur le cas d’Amine Harit, également prêté sans option par Schalke. Le dirigeant olympien devra aussi gérer le retour de Nemanja Radonjic. L’ailier serbe est prêté avec option au Benfica Lisbonne. Mais le club lisboète n’a pas l’intention boucler le transfert de Radonjic. Une tendance encore confirmée par O Jogo.

Un nouveau casse-tête en vue pour Longoria

Le journal portugais assure que plusieurs départs sont programmés à Benfica cet été. Le très courtisé Darwin Nunez, auteur de 34 buts et 4 passes décisives, devrait notamment faire l’objet d’une grosse vente. Le club lisboète va également de séparer des flops comme Valentino Lazaro et Nemanja Radonjic, respectivement prêtés par l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille. L’ OM avait inclus une option d’achat estimée à 8 millions d’euros pour son ailier serbe. Celle-ci serait devenue obligatoire si le joueur de 26 ans atteignait un nombre matchs considérable avec les Aigles. Mais l’attaquant prêté par Marseille n’a disputé que 11 rencontres (325 minutes) pour un but avec la formation portugaise.

Nemanja Radonjic s’apprête donc à retourner à Marseille. Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria qui espérait se débarrasser de ce flop lors de ce mercato. Le président de l’OM devra à nouveau chercher à refourguer l’ailier serbe cet été. Ceci afin de ne pas le laisser partir libre au terme de son contrat en 2023.