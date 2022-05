RC Strasbourg Mercato : Brest, Le RCSA veut piocher au SM Caen

Publié par Jules le 06 mai 2022 à 15:46

RC Strasbourg Mercato : Le Racing s'intéresse à un milieu du SM Caen

Alors que le RC Strasbourg occupe actuellement la 6e place de Ligue 1, les hommes de Julien Stéphan pourraient, si leur bonne forme se confirme, jouer une compétition européenne la saison prochaine. Et malgré le possible départ de Ludovic Ajorque et d'autres cadres de l'effectif du RCSA, les Alsaciens devront rester compétitifs en cas de qualification en Europa Conference League. Pour ce faire, le Racing veut tenter un joli coup en Ligue 2, du côté du SM Caen.

Même s'ils risquent de se retrouver loin d'une place les envoyant directement en Ligue 1, les Caennais n'ont pas réalisé une mauvaise saison. Plusieurs joueurs sortent d'ailleurs du lot au SM Caen, dont notamment Jessy Deminguet, qui intéresse le RC Strasbourg pour cet été. Auteur de 6 buts et de 9 passes décisives cette saison en deuxième division, le milieu de terrain de 24 ans a su attirer l'œil de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'actuel 6e de Ligue 1.

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA à la lutte avec le Stade Brestois pour Deminguet

Néanmoins, le RC Strasbourg n'est pas le seul à avoir été séduit par la belle saison du capitaine du SM Caen. En effet, outre l'intérêt du RCSA, Ouest France annonce également que le Stade Brestois voudrait beaucoup faire venir en Bretagne le joueur formé au SM Caen. On pourrait donc assister à un gros duel entre deux équipes de Ligue 1 pour tenter de convaincre Jessy Deminguet de quitter la Normandie cet été.

Dans ce dossier, les Malherbistes ont les mains liées puisque le contrat de Jessy Deminguet se termine dans seulement un an. Une belle opportunité pour le RC Strasbourg et le Stade Brestois de réaliser une belle affaire à moindre coût. Aujourd'hui, le milieu de terrain est estimé à environ 2 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.