OGC Nice : Le onze de Galtier contre Nantes avec un choix fort

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 00:33

OGC Nice : Christophe Galtier a opéré un important choix en attaque pour la finale de la Coupe de France contre le FC Nantes ce samedi.

OGC Nice : Christophe Galtier sans pression avant le choc contre Nantes

Actuel 5e de Ligue 1, l’ OGC Nice joue gros ce samedi à Paris. Le Gym affronte le FC Nantes en finale de la Coupe de France. Entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier s’est livré en marge de cette rencontre. Le coach niçois ne ressent pas la pression avant d’aborder ce rendez-vous face à un adversaire distancé en championnat. Les Canaris ne sont que 9es de Ligue 1 et n’ont plus vaincu leurs futurs adversaires depuis le 5 octobre 2019. « J’attends de mes joueurs qu’il n’y ait aucune pression, que ça soit du plaisir, avec beaucoup d’investissement, mais sans pression. Si on commence à se mettre la pression sur ce genre de rendez-vous, il fallait mieux sortir plus tôt dans la compétition. C’est la juste récompense d’une belle saison. J’espère qu'on pourra ramener ce trophée à nos supporters », a expliqué le technicien marseillais.

Gouiri, le choix fort de Galtier en attaque

Contre le FC Nantes, Christophe Galtier devrait repositionner Amine Gouiri à la pointe de l’attaque. L’attaquant de l’ OGC Nice connaît un coup de mou depuis qu’il a été cantonné sur l’aile. Il n’a plus été décisif depuis le 1er mars lors de la demi-finale remportée contre le FC Versailles. Rencontre durant laquelle il avait inscrit un but et délivré une passe décisive. D’après L’Équipe, l’ancien Lyonnais devrait être aligné en pointe aux côtés d’Andy Delort. Kasper Dolberg devrait donc débuter sur le banc avec cette révélation du quotidien sportif. De retour dans le groupe de Nice après trois matchs d’absence, Morgan Schneiderlin devrait commencer sur le banc contre le FCN.

Le onze probable de Nice contre le FC Nantes :

Benitez – Lotomba, Todibo, Dante, Bard – Boudaoui, Thuram, Rosario, Kluivert – Gouiri, Delort.