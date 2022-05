ASSE Mercato : Loïc Perrin sur un coup fumant au LOSC

Publié par ALEXIS le 07 mai 2022 à 14:25

ASSE Mercato : En marge de la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne prépare le mercato d’été. Loïc Perrin serait sur un coup au LOSC.

ASSE Mercato : Loïc Perrin vise Xeka au LOSC

Menacée de relégation en Ligue 1, l’ ASSE a encore trois matchs décisifs pour se maintenir en Ligue 1. Pascal Dupraz et son équipe sont évidemment concentrés sur cet objectif prioritaire. Mais parallèlement à l’objectif du maintien, la cellule recrutement travaille dans l’ombre pour préparer le prochain mercato, dont l’ouverture officielle est fixée au 10 juin. Et si l’on en croit les indiscrétions de l'Insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, Loïc Perrin vise un joueur en fin de contrat au LOSC le 30 juin 2022, Xeka. Le coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne souhaite ainsi récupérer le milieu de terrain lillois, sans payer d’indemnité de transfert.

ASSE Mercato : Une piste compliquée pour Perrin ?

Arrivée au LOSC en juillet 2017, Xeka (27 ans) se prépare à quitter le club du Nord où il a passé 5 saisons consécutives. Libre de s’engager avec le club de son choix, le Portugais prend son temps, afin de faire le meilleur choix possible pour la suite de sa carrière. Il attend surtout la fin de saison difficile des Dogues avant toute décision concernant son avenir personnel. Cependant, Loïc Perrin devra sortir le grand jeu pour attirer Xeka dans le Forez, vu la situation actuelle de l’ ASSE. Parlant de situation du club ligérien, en plus de la menace de relégation en Ligue 2, il a été mis en vente par ses propriétaires Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, depuis avril 2021.

Sans oublier le retour au Salary cap (plafonnement des salaires), annoncé par Caïazzo l'année dernière. « La saison prochaine, on aura éliminé tous les salaires au-dessus de 100 000 €. On va revenir à un salary cap comme nous l'avions à une époque. Parce que cela fait partie de notre politique. On pense que c'est la meilleure politique possible », avait-il annoncé.