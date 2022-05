OL Mercato : Nouveau revirement en vue pour Bosz après Metz

Publié par Ange A. le 09 mai 2022 à 10:05

OL Mercato : Malgré les assurances de Jean-Michel Aulas, l’avenir de Peter Bosz serait toujours menacé à l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Lyon battu à Metz, Peter Bosz en sursis

Après son carton contre Marseille (3-0), l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers. Dimanche, l’ OL a chuté sur la pelouse de Saint-Symphorien contre le FC Metz (3-2), l’avant-dernier de Ligue 1. Suite à cette défaite, Lyon a dit adieu à ses rêves de Coupe d’Europe. Les Gones accusent cinq points de retard sur Strasbourg (5e) à deux journées de la fin du championnat. Pour L’Équipe, ce nouveau revers jette surtout un froid sur le futur de Peter Bosz. Le technicien néerlandais serait sur la sellette, l’objectif du club n’ayant pas été atteint. Les Lyonnais visaient un retour en Ligue des champions. Pire, ils sont partis pour n’accrocher aucune qualification en Coupe d’Europe. Le quotidien sportif indique qu’un autre facteur pourrait aboutir au limogeage de Bosz à Lyon.

Un avenir lié aux nouveaux actionnaires de Lyon ?

Le journal révèle que l’arrivée de nouveaux actionnaires à l’Olympique Lyonnais devrait conditionner l’avenir de Peter Bosz. Avec le retrait annoncé de Pathé et IDG Capital, Jean-Michel Aulas attend de nouveaux actionnaires. Ces changements pourraient donc conduire à l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le banc de Lyon. Après la défaite à Metz, le successeur de Rudi Garcia a d’ailleurs dressé un premier bilan peu reluisant. Il a notamment reconnu que cette saison était « un échec ».

« Honnêtement, avec tout le respect qu’on leur doit, on n’a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels... nous on ne l’a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui ! », a avoué le coach des Gones plus que jamais sur la sellette après cette énième déconvenue en championnat.