L'OL a fait une croix sur un milieu prometteur du Feyenoord Rotterdam. En conséquence, le départ d'Houssem Aouar est repoussé.

Ce n'est pas une surprise, Houssem Aouar n'est pas contre un départ de l'OL. L'été dernier, le milieu offensif avait déjà fait le forcing pour découvrir un nouveau challenge. Son transfert a finalement avorté, bien qu'il ait confié avoir trouvé un accord avec ses prétendants à L'Équipe en octobre dernier. Après l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc rhodanien à la même période, Aouar a retrouvé un temps le goût du football.

Peu utilisé par Peter Bosz en début de saison, qui ne comptait pas sur lui en raison de ses velléités de départ, l'international français (1 sélection) a disputé 5 rencontres en tant que titulaire entre octobre et novembre dernier. Par la suite, il a perdu sa place au sein du onze de départ rhodanien. Les raisons ? Numéro 1 : des blessures à répétition, qui l'ont écarté des terrains pendant plus de 2 mois. Numéro 2 : Laurent Blanc l'a souvent préservé pour qu'il récupère. En conséquence, la saison 2022-2023 d'Houssem Aouar n'est pas flamboyante. C'est pourquoi un départ est toujours à l'ordre du jour, d'autant que les prétendants sont nombreux (AS Rome, Manchester United, Bétis Séville).

Orkun Kökçü veut rêver plus grand que le Feyenoord Rotterdam

Parmi les pistes pour remplacer Houssem Aouar, l'OL avait coché le nom d'Orkun Kökçü cet hiver. Cependant, le Benfica Lisbonne était également entré dans la course pour le signer d'après le média portugais Record. Finalement, le milieu offensif turc a fait le choix de rester au Feyenoord Rotterdam, et il a bien fait. Non seulement il y a remporté le titre de champion des Pays-Bas au nez et à la barbe de l'Ajax, mais il a en plus disputé une saison pleine. Avec 46 matchs à son actif pour 12 buts et 4 passes décisives, Orkun Kökçü a attiré le regard de grands clubs européens. C'est en Premier League qu'il a particulièrement la côte.

En tout, ce sont six clubs de l'élite anglaise qui auraient envoyé des recruteurs pour analyser ses performances en Eredivisie. On retrouve dans cette liste Manchester United, Brighton, Aston Villa, Leicester, West Ham et Brentford d'après The Mirror. Une sacrée concurrence pour l'OL qui devrait dire adieu à la piste Kökçü. Le joueur lui-même a confié à son entraîneur vouloir passer un cap : « J'ai de bonnes relations avec le manager - mais au cas où une offre arriverait du bon club, je veux faire la prochaine étape de ma carrière » a-t-il lancé des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.