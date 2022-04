OL Mercato : Aulas confirme pour l’avenir de Peter Bosz

Publié par Ange A. le 17 avril 2022 à 22:45

OL Mercato : Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tranché au sujet du futur de son entraîneur Peter Bosz.

OL Mercato : Le verdict est tombé pour Peter Bosz

L’Olympique Lyonnais a passé ses nerfs sur les Girondins de Bordeaux ce dimanche. Éliminé de la Coupe d’Europe, l’OL doit maintenant lutter en championnat pour accrocher une place européenne. Après sa désillusion contre West Ham, Lyon s’est relancé en étrillant le FCGB au Groupama Stadium (6-1). Une victoire qui a de quoi réjouir Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais se veut optimiste pour la suite de la saison. Après la rencontre, le patron des Gones a de nouveau recadré les supporters du club suite aux incidents survenus jeudi contre les Hammers.

« Le foot est quelque chose de formidable. On n’a pas le droit de transformer l’enjeu du foot en règlement de comptes. Rien ne justifie la fureur, l’agressivité. Les acteurs sur le terrain font tout pour réussir. On a tous besoin d’un peu plus de raison. On va se battre tous ensemble pour être encore européen la saison prochaine », a indiqué le dirigeant rhodanien avant de sceller sur l’avenir de Peter Bosz.

Pas de départ en vue pour Bosz de Lyon

Depuis l’élimination de Lyon en C3, des noms circulent à nouveau pour la succession de Bosz. L’Équipe indiquait notamment que Julien Stéphan était la priorité de l’Olympique Lyonnais en cas de limogeage du Néerlandais. Libres de tout contrat, Laurent Blanc et Laurent Batlles seraient aussi pistés selon le quotidien sportif. Mais il n’en est rien à en croire Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais a encore confirmé aux médias du club que Peter Bosz sera sur le banc des Gones la saison prochaine. Le technicien néerlandais devrait donc honorer son contrat jusqu’à son terme. Après West Ham, JMA avait d’ailleurs indiqué qu’il allait renforcer l’effectif du Batave pour la saison à venir. Reste plus qu’à savoir si Lyon sera européen lors de cette campagne.