OGC Nice Mercato : Christophe Galtier proche d'un départ du Gym ?

Publié par Ange A. le 09 mai 2022 à 11:35

OGC Nice Mercato : Après son échec en Coupe de France, Christophe Galtier pourrait déjà quitter le Gym juste un an après son arrivée.

OGC Nice Mercato : Christophe Galtier déjà sur le départ ?

Après son sacre en championnat avec le LOSC la saison dernière, Christophe Galtier était proche d’un nouvel exploit cette année avec l’OGC Nice. Mais le technicien marseillais s’est incliné en finale de la Coupe de France contre le FC Nantes (1-0). Après cet échec, l’avenir du technicien de 55 ans à Nice serait compromis. L’Équipe évoque même son possible départ du Gym dans son édition de ce lundi. Débauché de Lille l’été dernier, il est pourtant encore sous contrat avec les Aiglons jusqu’en 2024. Nice-Matin évoquait déjà des tensions entre l’ancien entraîneur lillois et Julien Fournier, le directeur sportif niçois. Les relations entre les deux hommes se seraient dégradées après la défaite contre les Canaris.

La raison de la tension entre Galtier et Fournier

Le quotidien sportif assure que Christophe Galtier ne serait pas ravi du dernier mercato d’hiver de Nice. Le coach du Gym attendait visiblement plus de renforts. Mais sa direction n’a recruté que Billal Brahimi et Jordan Amavi, arrivé en prêt avec option d’achat de Marseille. Ce recrutement ne satisfait pas l’entraîneur niçois qui pourrait donc claquer la porte au terme de la saison.

Alors qu’un départ de Galtier est évoqué, le technicien garde la confiance de Jim Ratcliffe, le propriétaire du club. L’entrepreneur américain avait d’ailleurs réitéré sa confiance en son entraîneur lorsqu’il confirmait son intérêt pour Chelsea. « Nous avons fait venir Christophe à l’OGC Nice pour gagner et cet objectif n’a pas changé. Je veux nous voir jouer en Coupe d’Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir », confiait le patron des Aiglons dans un communiqué. Des discussions pourraient donc avoir lieu concernant le futur de Galtier. Lequel doit d’abord assurer la place du Gym en Coupe d’Europe la saison prochaine. Le club azuréen pointe à la 6e place avec 5 unités de retard sur l’AS Monaco (3e).