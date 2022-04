OGC Nice Mercato : 4 Mrd €, un énorme coup à Chelsea confirmé

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 04:06

OGC Nice : Patron d’INEOS, propriétaire du Gym, Jim Ratcliffe a confirmé son intérêt pour Chelsea et a tenu à rassurer le club azuréen.

OGC Nice : Jim Ratcliffe confirme pour le rachat de Chelsea

Roman Abramovitch s’apprête à passer la main à Chelsea. Président des Blues depuis 2003, le milliardaire est contraint de rendre le tablier en raison de la guerre en Ukraine. Soupçonné d’être proche de Vladimir Poutine, l’homme d’affaires a vu ses avoirs en Angleterre geler. De même, le club londonien est soumis à certaines restrictions. Les Blues mis en vente, Jim Ratcliffe entend saisir cette belle opportunité. Le patron d’INEOS, propriétaire de l’OGC Nice, a confirmé son intérêt pour le club anglais au journal The Times. L’entrepreneur britannique proposerait 4,8 milliards d’euros pour racheter le champion d’Europe en titre. Il serait notamment prêt à investir jusqu’à 2 milliards d’euros sur dix ans. Intéressé par les Blues, l’homme d’affaires a tenu à rassurer sur son investissement à Nice.

Les assurances de Ratcliffe à Galtier et Nice

Dans un communiqué officiel, le patron d’INEOS a tenu à rassurer sur ses intentions au Gym. « Le groupe INEOS confirme avoir formulé une offre pour l’acquisition du club de Chelsea. Nous ne savons pas pour le moment si nous allons réussir dans notre démarche, mais nous souhaitons rassurer toutes les personnes impliquées dans l’OGC Nice », peut-on lire. Jim Ratcliffe conforte également Christophe Galtier dont il se satisfait du travail. Il annonce notamment sa présence à Paris pour la finale de la Coupe de France devant opposer les Aiglons aux Canaris du FC Nantes.

« Et je suis ravi que, sous la conduite de Christophe Galtier, nous ayons atteint la finale de la Coupe de France. J’y serai avec l’ambition que nous soulevions ce trophée. Nous avons fait venir Christophe à l’OGC Nice pour gagner et cet objectif n’a pas changé. Je veux nous voir jouer en Coupe d’Europe la saison prochaine, et je peux vous assurer que nous continuerons de prendre soin du club et de son avenir », indique-t-il.