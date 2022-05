Barça Mercato : Xavi a trouvé le successeur de Jordi Alba !

Publié par Thomas G. le 06 mai 2022 à 18:30

Xavi ne s’en cache pas, sa priorité est de renforcer la défense du FC Barcelone cet été. Dans cette optique, les Blaugranas ont déjà bouclé la venue d’et les Catalans négocient toujours pour recruter(Naples) et César Azpilicueta (Chelsea).Par ailleurs, l’entraîneur espagnol a également coché le nom d’un autre défenseur de Chelsea pour le poste de latéral gauche. Selon Fabrizio Romano, le Barça souhaiterait recruter Marcos Alonso, international espagnol très apprécié par Xavi. La latéral des Blues veut quitter la Premier League et rentrer en Espagne cet été. Le joueur formé au Real Madrid verrait d’un bon œil un transfert en Catalogne, cela pourrait lui permettre notamment de retrouver la Roja pour la Coupe du Monde.D’après les informations de Gérard Romero, le Barça se montre toutefois prudent sur le dossier, notamment au niveau du prix de l'opération. De plus, la situation de Chelsea bloque pour le moment un éventuel transfert.Xavi et ses joueurs ont un dernier effort à faire pour obtenir leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les Blaugranas doivent empocher une dernière victoire pour assurer leur salut, ce succès pourrait de fait arriver ce week-end face au Real Betis. Ce sera un match à enjeu, car les Sévillans sont toujours en course pour intégrer le Top 4 de la Liga.Dans le même temps, le FC Barcelone serait en passe de boucler la prolongation du jeune milieu, Gavi , sous contrat jusqu'en 2023 et courtisé par plusieurs cadors en Europe. De bon augure pour le club catalan qui ne voulait pas revivre une nouvelle désillusion après le départ de Lionel Messi l’été dernier.