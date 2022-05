Mercato PSG : Real, Kylian Mbappé, Al-Khelaïfi ravigoté

Publié par Gary SLM le 11 mai 2022 à 09:27

Dans l'actualité mercato PSG, l'avenir de Kylian Mbappé fait la une. Le joueur devrait signer au Real Madrid, selon une grossière intox de Marca.

Mercato PSG : Des rêves au-dessus de la réalité ?

Dès le 30 juin prochain, le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG sera arrivé à sa fin. La direction du club parisien multiplie les tractations ces derniers mois pour prolonger son joueur et selon les dernières informations, elle y serait presque. En effet, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a "annoncé à ses homologues (présidents de clubs de football) lors de la réunion de l'ECA à Madrid que Kylian Mbappé allait prolonger au PSG".

Qui connait l'homme d'affaires qatari sait qu'il ne parle jamais dans le vide. Cette déclaration du patron du PSG arrive quelques semaines après la visite de la mère de Kylian Mbappé à Doha où elle a rencontré des dignitaires du club de la capitale. Si la dernière escapade de son fils à Madrid, en compagnie d'Achraf Hakimi et Keylor Navas, a renforcé la rumeur de sa possible signature au Real Madrid, la tendance est réellement à l’inverse des fallacieuses rumeurs de la presse espagnole. La carrière de l'attaquant devrait bel et bien se poursuivre sous le maillot du Paris SG.

Marca avance que le buteur tricolore se prépare à signer au Real Madrid au mois de juillet afin d'éviter de fâcher ses dirigeants actuels. Dans le cadre de sa supposée signature à venir au club espagnol, le coéquipier en attaque de Neymar et Lionel Messi devrait arracher la palme du joueur le mieux payé de l'effectif de Carlo Ancelotti. Cette source aurait des contacts réguliers avec la mère du joueur et c’est ce qui lui permettrait de sortir de telles informations. Les suiveurs de la saga Mbappé savent que mêmes médias ont plusieurs fois annoncé la signature d’un précontrat entre le joueur et le Real Madrid, que d’infox.

Mercato PSG : Mbappé ne va pas signer au Real

Cette rumeur est à bonne distance de ce qui devrait advenir de ce dossier dans les prochains jours. Lors d'un match à Madrid, Roberto Carlos avait faussement affirmé à un fan du Real que Kylian Mbappé allait signer. " Mbappé ? Il vient ". Peu de temps après, c'est la même maman de l'intéressé, Fayza Lamari, qui a tordu le cou à cette même rumeur sur Twitter avec un smiley passablement énervé.

Même si Kylian Mbappé se laisse parfois porter par des rêves de gagner de grands trophées au Real Madrid, tout le monde sait que le nom du club ne fait pas les victoires. Avec le plan mercato des dirigeants du PSG pour cet été, lequel plan aurait été révélé au joueur pour le convaincre de rester, la rumeur qui l'envoie au Real Madrid peut difficilement devenir réalité.

Depuis qu'ils ont pris les commandes du Paris Saint-Germain, les Qataris n'ont jamais perdu de joueurs qu'ils souhaitaient conserver. Dans le dossier Kylian, Doha ne lâchera pas et la posture empreinte de confiance du président Nasser Al-Khelaïfi peut être un signal fort de la bonne nouvelle qui arrive pour les supporters du PSG. Le mercato estival s'annonce palpitant au club de la capitale.