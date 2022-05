PSG Mercato : Zinedine Zidane aurait donné son accord au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2022 à 22:20

PSG Mercato : Zinedine Zidane va-t-il succéder à Pochettino au Paris SG ? Le Qatar serait sur le point de réaliser son grand rêve pour le club parisien.

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane pourrait bien reprendre du service sur le banc du Paris Saint-Germain à compter de cet été. Grand favori pour la succession de Mauricio Pochettino, qui devrait être remercié au terme de l’exercice en cours malgré son contrat courant jusqu’en juin 2023, le technicien marseillais de 49 ans ne serait finalement pas contre l’idée de reprendre en main l’équipe parisienne.

Mieux, le média espagnol El Nacional assure ce mardi que Zizou aurait donné son accord aux dirigeants qatariens du PSG pour entraîner les Rouge et Bleu la saison prochaine. Grand rêve de l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, le champion du monde 1998 serait même déjà en train de travailler sur l’ossature de son futur effectif en préparant le prochain mercato des Parisiens. Et les premiers noms des joueurs qu’il souhaiterait voir débarquer à Paris avec lui auraient fuité.

PSG Mercato : Zidane à Paris avec Benzema ?

« Si j’ai eu des contacts avec Zinedine Zidane pour le sonder ? Vous me voyez dire aujourd’hui : "C’est Zidane qui va remplacer Deschamps ?” On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l’équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd’hui, on va mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du monde », déclarait récemment Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football dans les colonnes du journal L’Équipe.

El Nacional confirme désormais que l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France aurait dit « oui » pour prendre la place de Mauricio Pochettino la saison prochaine. Et pour sa ligne d’attaque, il aurait d’ores et déjà pris langue avec son ancien protégé Karim Benzema pour tenter de le convaincre de le suivre au Camp des Loges. Le média ibérique indique même que la possibilité de voir l’ancien joueur de l’OL débarquer au PSG cet été serait bien réelle.

L’international tricolore de 34 ans ayant été « déçu » par l’offre de prolongation de son président Florentino Pérez. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Benzema, à qui les Merengues ne proposeraient qu’une seule année de bail, là où il aimerait signer pour deux ans supplémentaires pourrait donc changer d’air cet été. En cas d’arrivée de Zidane, Benzema pourrait donc le suivre chez les Rouge et Bleu dans les mois à venir.

Affaire à suivre…