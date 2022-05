PSG Mercato : Un super coup en défense se précise au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 13:30

PSG Mercato : Outre un milieu relayeur, le Paris SG vise aussi un défenseur polyvalent. Leonardo pourrait avoir une opportunité pour le profil recherché.

PSG Mercato : Leonardo garde un oeil sur un joueur de Bundesliga

Après la saison difficile et l’incertitude autour de l’avenir de Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain voudrait s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. Si le nom de Kalidou Koulibaly a récemment été associé au club de la capitale, l’intransigeance de Naples pourrait finalement faire capoter l’affaire. Leonardo aurait ainsi des vues sur d’autres cibles. Notamment du côté de la Bundesliga. En effet, selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, le PSG serait toujours intéressé par le profil de Nordi Mukiele.

Débarqué en juillet 2018 en provenance de Montpellier pour 16 millions d’euros, le défenseur central de 24 ans n’est plus qu’à un an de la fin de son contrat et son club ne l’a toujours pas prolongé. Une situation qui a alerté plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, Manchester United et l’Atlético Madrid. L'été s'annonce donc très agité pour l'international français. Surtout après la décision de la direction du RB Leipzig concernant l’avenir du natif de Montreuil.

PSG Mercato : Leipzig a pris sa décision pour Nordi Mukiele

Après quatre saisons passées sous les couleurs de Leipzig, Nordi Mukiele devrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Mardi soir, le quotidien allemand Sport Bild a révélé que les dirigeants de l’actuel 4e de Bundesliga ont pris la résolution de ne pas reconduire l’engagement de Mukiele. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le coéquipier de Christopher Nkunku devrait donc évoluer sous d’autres cieux la saison prochaine.

Le club allemand a également décidé de le placer sur le marché cet été pour un montant estimé à 10 millions d’euros. À la recherche d’un défenseur capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés, Leonardo apprécierait énormément le profil de Nordi Mukiele, qui pourrait concurrencer Achraf Hakimi et faire souffler par moment Marquinhos, Kimpembe ou encore Sergio Ramos dans l'axe. Reste maintenant à savoir si le Paris SG parviendrait à réaliser ce joli coup.