ASSE Mercato : Dupraz va partir, son remplaçant trouvé en Turquie !

Publié par ALEXIS le 11 mai 2022 à 14:30

ASSE Mercato : Alors que Dupraz est pressenti pour quitter l’AS Saint-Étienne à l'issue de la saison, un grand nom pour lui succéder circule.

ASSE Mercato : Senol Günes dans le viseur des Verts !

Nommé entraineur de l’ ASSE le 14 décembre 2021 à la succession de Claude Puel, limogé, Pascal Dupraz a pour mission de maintenir le club ligérien en Ligue 1. À trois matchs de la fin du championnat, l’AS Saint-Étienne est 18e et barragiste. Les Stéphanois ont même l’occasion, ce mercredi, lors du match contre l’OGC Nice, de maintenir les deux équipes relégables, le FC Metz (19e) et Bordeaux (20e), à distance. Entre-temps, les spéculations vont bon train sur le successeur de Pascal Dupraz. Après le nom de Laurent Batlles (ex-ESTAC), celui d’un technicien étranger circule dans les médias. D’après les indiscrétions du média Fotomac, l’ ASSE aurait des vues sur Senol Günes.

« Senol a des offres de Dubaï, des Émirats arabes unis et d'Europe. L’AS Saint Étienne en particulier veut beaucoup mon frère », a confié Bahaddin Günes, frère de l'ancien coach du Besiktas. Senol Günes (69 ans) est un emblématique entraineur turc. Ancien gardien de but de Trabzonspor, il a démarré sa carrière de coach au sein de ce club en 1988. Sélectionneur de la Turquie de 2000 à 2004, il est celui qui a conduit son pays sur le podium (3e place) lors de la Coupe du monde 2002.

L'AS Saint-Étienne a-t-elle les moyens de s'offrir Günes ?

Le technicien envoyé sur les tablettes de l’ ASSE est libre de tout engagement depuis son dernier passage à la tête de la sélection nationale entre 2019 et 2021. Seulement, ce dernier coûterait une sacrée fortune au club désireux de s'en attribuer les services. Fort d'une expérience reconnue à l'international, Senol Günes pourrait compliquer les finances des Verts, notamment en cas de descente en Ligue 2. Quant à Pascal Dupraz, son contrat s’arrête à la fin de la saison (le 21 mai 2022) et il a déjà annoncé son retour dans sa Haute-Savoie natale, afin d'y tirer les enseignements de ses six mois sur le banc de touche stéphanois.